Spilinga si conferma il cuore pulsante della Calabria: numeri da record per la 49esima Sagra della ‘Nduja che sfiora le 35mila presenze

Migliaia di giovani sono stati coinvolti in eventi come il "Lacrima Party", la "Dance Tarantella" e il Village che hanno preceduto e amplificato l'impegno di tutta la calorosa e accogliente comunità

Per una settimana, Spilinga ha conquistato il centro della scena in Calabria, attirando migliaia di persone non solo per il tradizionale appuntamento con la Sagra della ‘Nduja, ma per un programma di eventi che ha trasformato il borgo in una vera e propria calamita per turisti e residenti. La 49ª Sagra della ‘Nduja, culmine di un’intensa settimana, ha superato ogni aspettativa. Lo scorso 8 agosto, il corso principale del paese è stato letteralmente invaso da un fiume di gente: si stima un’affluenza di oltre 35.000 persone, un numero da record che ha animato le strade dal primo pomeriggio fino a notte inoltrata. Gli stand hanno offerto non solo la ‘nduja in piatti tradizionali, ma anche in ricette innovative, dimostrando la versatilità del prodotto simbolo del territorio.

Il successo dello ‘Nduja Village

L’affluenza per l’evento durato una settimana

Il grande successo della Sagra è stato preceduto e amplificato dallo ‘Nduja Village, un’anteprima oramai consolidatasi nel tempo che ha saputo coinvolgere un pubblico più giovane. Il 2 agosto, il “Lacrima Party” ha scaldato gli animi, mentre il 5 agosto la “Dance Tarantella” ha fatto ballare migliaia di persone. Entrambe le serate hanno registrato circa 5.000 partecipanti, confermando il ruolo del Village come un’iniziativa vincente, capace di ampliare l’offerta di Spilinga e di attrarre nuove fasce di pubblico.

Un lavoro di squadra per un successo condiviso

L’Amministrazione comunale con i giovani spilingesi

Dietro il successo di questi eventi c’è il grande lavoro di squadra dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Enzo Marasco e dal vicesindaco Franco Barbalace, insieme alla neo costituita associazione “Sagra della ‘Nduja di Spilinga”, presieduta da Ivo De Bartolis, con il chiaro obiettivo di valorizzare una tradizione che fa di Spilinga un punto di riferimento in Calabria per longevità ed entusiasmo. In una dichiarazione congiunta, gli amministratori hanno voluto «ringraziare sentitamente i volontari», definiti il «cuore pulsante dell’organizzazione, e l’intera popolazione spilingese, sempre orgogliosa e attiva». Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alle Forze dell’ordine «Questura, carabinieri, Guardia di finanza e Vigili del fuoco, alla Protezione Civile AnpanaGepa, agli operatori sanitari dell’Augustus e a tutti gli sponsor e sostenitori, come il Gal – Terre Vibonesi, il cui contributo è stato fondamentale per la perfetta riuscita delle manifestazioni». La Sagra e il Village si confermano, quindi, non solo eventi imperdibili, ma veri e propri motori di promozione turistica che consolidano l’immagine di Spilinga come emblema di cultura, tradizione e accoglienza calabrese.