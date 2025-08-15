A Ferragosto musei e parchi archeologici aperti anche in Calabria: ecco dove

Interessati pure il Museo archeologico di Vibo Valentia e quello di Mileto. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura. I dettagli e l'elenco completo

Nella giornata festiva di Ferragosto i musei, i parchi archeologici e i luoghi statali della cultura tra cui castelli, abbazie, complessi monumentali, ville e giardini resteranno aperti. Lo ha annunciato nei giorni scorsi il ministero della Cultura.

Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura e secondo le modalità di fruizione stabilite dalle singole strutture, inclusa la prenotazione dove prevista.

Sarà dunque possibile approfittare della giornata per visitare alcune delle più importanti testimonianze storiche e artistiche del Paese e della Calabria, all’interno di contesti paesaggistici e architettonici di straordinaria bellezza.

Per maggiori informazioni sull’elenco completo dei luoghi aderenti, sugli orari e sulle eventuali modalità di prenotazione, è possibile consultare la pagina dedicata all’iniziativa sul sito ufficiale del Ministero della Cultura, all’indirizzo: cultura.gov.it/evento/ferragosto-2025