Tropea, la storia della chiesa dell’Annunziata diventa un libro. Padre Carmelo Andreacchio omaggia così la cittadina che lo ha accolto

La locandina dell’evento

La suggestiva Cappella dei Nobili sita in largo Padre di Netta (a fianco al Municipio) domani, alle ore 19, farà da cornice alla presentazione del libro “Storia della chiesa SS. Annunziata di Tropea”, un’opera curata da padre Carmelo Andreacchio e pubblicata da Libritalia Edizioni. Il volume non è solo un’accurata ricerca storica sulla costruzione della struttura e sui tesori artistici che custodisce, ma è anche un sentito omaggio personale dell’autore alla comunità di Tropea, un segno di profonda riconoscenza per l’accoglienza ricevuta durante il suo servizio pastorale. L’opera si propone di esplorare e ricostruire il ruolo centrale che la chiesa della SS. Annunziata ha rivestito nel corso dei secoli, non solo come luogo di culto, ma anche come fulcro della vita religiosa, sociale e culturale della città.

Un lavoro meticoloso che mira a colmare alcune lacune storiche e a valorizzare l’inestimabile patrimonio artistico che la chiesa custodisce. Il lavoro certosino di padre Andreacchio è volto quindi a rinsaldare il legame dei tropeani con le proprie radici e a offrire ai numerosi turisti una chiave di lettura più profonda del luogo, come un ponte tra la spiritualità del passato e la vita contemporanea. La presentazione vedrà la partecipazione di diverse personalità che arricchiranno il dibattito. Oltre all’autore, interverranno: Giuseppe Maria Romano, priore della Cappella dei Nobili, che porterà i saluti istituzionali; Enrico Buonanno, editore di Libritalia Edizioni, che racconterà il percorso editoriale del volume; il prof. Pasquale De Luca, che dialogherà direttamente con l’autore per esplorare i temi e le sfide affrontate nella stesura dell’opera; il giornalista Pasqualino Pandullo, che modererà l’incontro e che, avendo curato la prefazione del testo, potrà offrire una prospettiva unica e approfondita.