Il Gruppo folk città di Vibo protagonista al Summer festival di Praga: 4mila chilometri di passione e tradizione popolare – VIDEO

Il team vibonese ha rappresentato i colori dell'Italia esibendosi nei balli più antichi e identitari. Una realtà culturale con 50 anni di storia che ora è tornata ad animare le feste di piazza calabresi

La città di Vibo Valentia è stata protagonista alla XVI edizione del “Summer Folklore Festival” di Praga. All’evento promosso dalla Blue Dimanond Events hanno partecipato gruppi provenienti da tutta Europa: Croazia, Turchia, Lituania, Bulgaria, Polonia, Belgio, Romania, Germania, Grecia e Italia.

A rappresentare i colori italiani, oltre alla città di Vibo Valentia, anche il gruppo folk di Cingoli, nelle Marche.

Il viaggio nella capitale della Repubblica Ceca ha sancito la ripartenza del Gruppo folk Città di Vibo Valentia attivo dal 1973: “Durante il Covid abbiamo dovuto sospendere le attività e solo dallo scorso anno abbiamo ricostituito il gruppo”, afferma con orgoglio il gruppo dirigente formato dal presidente Ugo Bellantoni, insieme a Michele Putrino, Franco Pitaro, Pina Ventrice, Francesca Chiarella, Carolina Bellantoni, Vincenzo Ruffa e Carla Putrino.

Dopo mesi di prove e preparazione, il gruppo è tornato nelle piazze con spettacoli che stanno attraversando le principali località del Vibonese.

La realtà culturale che da oltre cinquant’anni promuove e custodisce le tradizioni popolari della nostra terra attraverso musica, danza e teatro lo scorso anno ha partecipazione alle Europeade del Folklore in Sardegna (evento che riunisce, per cinque giorni, oltre 5mila ballerini, musicisti e cantanti provenienti da tutta Europa), per approdare quest’anno al Festival di Praga.

Nella città delle “Cento torri” hanno risuonato le musiche e i canti popolari calabresi. La sfilata per le vie della capitale europea con gli sfarzosi e colorati abiti tipici, ha preceduto l’esibizione sul palco che ha riscosso un successo inaspettato. Al termine dello spettacolo, tra gli applausi del pubblico, la consegna della targa “per l’eccezionale performance” del Gruppo folk Città di Vibo Valentia, che a sua volta ha donato un tamburello come segno di riconoscenza e affetto.

La festa del folklore è proseguita per le strade di Praga, all’ombra dell’orologio, quando i ragazzi in costume, accompagnati dalle note della fisarmonica e del tamburello, hanno continuato a ballare la tarantella coinvolgendo il pubblico presente.

«È stata un’esperienza meravigliosa», il commento di Franco Pitaro, Carolina Bellantoni e Francesca Chiarella, che hanno accompagnato i ragazzi: «Abbiamo percorso quasi quattromila chilometri in autobus per partecipare allo spettacolo. Il viaggio, oltre ad avere risvegliato l’orgoglio di appartenere a Vibo Valentia, è riuscito a trasmettere le tradizioni popolari calabresi coinvolgendo la piazza più importante di Praga».

Il Gruppo folk Città di Vibo Valentia, ambasciatore indiscusso della calabresità e della vibonesità, continuerà a portare in giro per il mondo le antiche tradizioni, gli usi, i costumi e i suoni che hanno accompagnato generazioni e generazioni.