Mileto, successo di pubblico e di critica per la seconda edizione della collettiva “Visioni d’arte, disegni, grafica e scultura”

Successo di pubblico e di critica per la collettiva “Visioni d’arte, disegni, grafica e scultura” svoltasi a Mileto all’interno della Casa della Cultura di via Duomo, divenuta in questi anni prezioso contenitore di eventi e punto di riferimento per l’intera provincia di Vibo Valentia. La mostra, allestita dai maestri calabresi Mimmo Corrado e Alfredo Mazzotta – con il patrocinio dell’amministrazione comunale e in collaborazione con le associazioni Accademia Milesia e Sei di Mileto… se ricordi – in questo mese di agosto è stata ammirata da centinaia di appassionati del settore, e non solo, giunti anche da altri comuni del Vibonese e dalle vicine località balneari. Alla fine il bilancio è altamente positivo, un dato che rafforza la convinzione dei promotori dell’iniziativa a riproporla con ancor più vigore anche nei prossimi anni. In questo scorcio di estate 2025, nei locali dell’ex Ufficio delle Imposte dirette hanno esposto le loro opere 21 valenti artisti italiani e stranieri, alcuni riconosciuti per il loro talento a livello internazionale.

Giunta alla sua seconda edizione, la rassegna “Visioni d’arte, disegni, grafica e scultura” ha, nello specifico, proposto alcune notevoli creazioni degli stessi maestri Corrado e Mazzotta (entrambi da anni trasferitisi in centro e nord Italia senza tuttavia mai staccare il cordone ombelicale che li lega alla loro terra natia) e di Nino Attinà, Kengiro Azuma, Giovanni Blandino, Floriano Bodini, Remo Brindisi, Nino Cassani, Giovanni Conservo, Tonino Denami, Enotrio, Giuseppe Famà, Massimiliano Giordano, Paola Grott, Renato Guttuso, Ibrahim Kodra, Francesco Messina, Luciano Minguzzi, Eros Pellini, Ernesto Treccani e Michele Zappino. Ad arricchire di ulteriori significati l’edizione 2025 della mostra di arte contemporanea, il fatto che è stata dedicata alla memoria del compianto maestro di pittura Salvatore Mazzeo, nativo della vicina Paravati e per anni apprezzato docente presso l’accademia di Belle arti di Reggio Calabria.