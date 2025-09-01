San Costantino Calabro capitale della commedia in vernacolo, al via la 37° edizione della Rassegna teatrale

Anche quest’anno San Costantino Calabro si prepara a divenire per una settimana capitale provinciale della commedia in vernacolo. Prenderà il via questa sera 1 settembre, alle 21, l’attesa “Rassegna teatrale Sancostantinese”. La storica kermesse, giunta alla sua XXXVII edizione, anche quest’anno si terrà nella centrale piazza Dante, spazio pubblico dove per tutto il corso della settimana sono giornalmente attesi centinaia di spettatori, provenienti anche da altre province calabresi. «Desidero ringraziare il consigliere delegato Palmiro Scarcia – sottolinea al riguardo il sindaco Nicola Derito – per la dedizione e l’impegno profusi anche in questa occasione nell’organizzazione del prestigioso appuntamento culturale. Nonostante le grandi difficoltà economiche in cui si trovano attualmente i vari Comuni, dal canto nostro siamo riusciti a garantire lo svolgimento della manifestazione nell’arco di tutti questi anni. Un fatto che ci inorgoglisce. La Rassegna teatrale Sancostantinese, del resto, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del panorama estivo calabrese. Uno spazio importante, che siamo riusciti a ritagliarci con enormi sacrifici, divenuto meta annualmente di migliaia di appassionati del settore, pronti a raggiungere il nostro territorio da tutta la regione».

Ad aprire nella serata di oggi le “danze” ci penserà proprio la locale compagnia teatrale “Rocco Lico”, che dal palco allestito per l’occasione proporrà la commedia brillante “I tre testamenti”. Un gruppo di lunga tradizione, che, tra l’altro, è stato il vincitore della passata edizione della rassegna. Domani 2 settembre, invece, ad esibirsi sarà la compagnia teatrale “La bottega del sorriso” di Cittanova, pronta ad interpretare la commedia “Cicciu u pacciu”. L’articolato programma della manifestazione prevede, a seguire, mercoledì 3 settembre la proposizione della commedia “A finestra”, ad opera della Piccola compagnia di teatro di Pellaro, giovedì 4 settembre la performance della compagnia “La duna di Acquania” di Acconia, a sua volta protagonista della commedia “Na vota ca sì, na vota ca no”, venerdì 5 settembre l’esibizione dell’associazione teatrale-musico-culturale “I baroncini Aps” di Rizziconi, in questo caso pronta a deliziare il pubblico con la commedia “L’onesta di me noru”. Chiuderà il calendario 2025 delle rappresentazioni dialettali calabresi la compagnia teatrale “Deliese” di Delianova, attesa sabato 6 settembre nell’opera “Teresa… si fici fimmana”. La XXXVII edizione della “Rassegna teatrale Sancostantinese” si concluderà domenica 7 settembre con lo show del cabarettista reggino Gennaro Calabrese, a cui seguirà la cerimonia di premiazione dei vincitori, in base alla classifica stilata dalla giuria di esperti.