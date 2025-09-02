A Filadelfia rivive l’epopea della Repubblica universale del 1870: successo per la rievocazione storica

Successo per la Rievocazione storica della Repubblica Universale di Filadelfia del 1870, promossa nei giorni scorsi dalla Pro Loco cittadina grazie anche a un contributo della Regione Calabria – Dipartimento Turismo. Un vero e proprio viaggio nel passato, con l’intento di riscoprire e valorizzazione le tradizioni storico-culturali di Filadelfia. Il 30 giugno scorso era stato presentato il progetto alla cittadinanza: «Coinvolgere la comunità e le associazioni in un evento come la rievocazione della Repubblica Universale di Filadelfia – spiega la Pro Loco in una nota – è stato fondamentale per assicurare che l’iniziativa fosse sentita come propria e diventasse un’occasione di partecipazione attiva. La parte storica è stata lasciata al prof Rondinelli quale consulente storico, per garantirne il rigore scientifico».

E ancora, spiegano dalla Pro Loco: «La scelta di Filadelfia come luogo per la proclamazione della Repubblica Universale di Filadelfia nel 1870 e quale punto di riferimento rivoluzionario ha radici storiche e simboliche. I protagonisti della vicenda storica sono state figure di primo piano, veterani del Risorgimento: Ricciotti il figlio di Garibaldi, Raffaele Piccoli che partecipò allo sbarco dei Mille, il giornalista mazziniano Giuseppe Giampà. Ripensare la Repubblica Universale di Filadelfia significa quindi nel 2025, a distanza di 155 anni dalla vicenda, celebrare un passato di lotta per la libertà. La Repubblica Universale di Filadelfia può essere interpretata come un seme, un precursore delle idee democratiche che si sarebbero poi sviluppate in Italia. Con la rievocazione di giorno 30 agosto abbiamo voluto rivolgere l’invito a fare memoria insieme, a riscoprire l’anima coraggiosa e visionaria della comunità di Filadelfia».

Il presidente della Pro Loco di Filadelfia Gabriele Runca auspica «che la rievocazione possa essere una bellissima occasione per approfondire un capitolo fondamentale della storia locale, che può essere rivisitato stimolando il dibattito su un tema così affascinante». Ottima l’affluenza di pubblico, per un evento che tra le altre cose mirava a promuovere la città stessa con le sue bellezze.

La Repubblica di Filadelfia è considerata, riferiscono dalla Pro Loco, «un episodio unico nella storia calabrese per diversi motivi: è stato l’ultimo grande moto repubblicano, vide la convergenza di contadini, operai, filoborbonici, briganti e cattolici, uniti contro il nuovo governo piemontese, con una forte componente di rivendicazione identitaria e sociale. L’obiettivo era instaurare una repubblica anticipando temi che sarebbero stati centrali nei decenni successivi. L’elenco degli imputati filadelfini implicati nella rivolta del 1870 smentisce che Filadelfia sia stata estranea al moto rivoluzionario. Diversi nostri concittadini furono mazziniani e garibaldini e tanti combatterono in diverse battaglie e furono decorati. Tanti furono arrestati o perseguitati.

Ricordimao alcuni caduti del 1870, tra questi: Dastoli Vincenzo di 19 anni e Serraino Michele di 43. I Patrioti furono stimati in 600 individui. L’episodio del 1870 ha sottolineato la volontà dei rivoltosi di non provocare perdite fra i ranghi dell’esercito. All’arrivo dei soldati i capi del movimento desistettero dall’ingaggiare un combattimento. E la presenza di vari personaggi garibaldini dimostra che non certo avessero paura del sangue o mancassero di coraggio. Vi fu un combattimento. Vi era una sproporzione tra i rivoltosi ed i circa 200 militari presenti. Riappropriarsi del passato, della propria storia, significa riconoscere che ciò che siamo oggi è frutto di cammini, lotte, speranze e visioni che ci hanno preceduto». Coinvolti nella manifestazione anche i bambini delle scuole locali, che hanno sfilato con le bandierine tricolore.

«Ci auguriamo – aggiunge il presidente Runca – che l’attenzione alla Repubblica Universale non si esaurisca con la sola rievocazione ma si apra un nuovo corso. Ci auguriamo che la rievocazione sia stata una bellissima occasione per richiamare l’attenzione per poi approfondire un capitolo fondamentale della storia locale, che può essere rivisitato in chiave storica, culturale e sociale».

La Pro Loco, infine, ringrazia «l’amministrazione comunale di Filadelfia, il sindaco Anna Bartucca, il vicesindaco Maurizio De Nisi e l’assessore comunale Tommasino Diaco, il consigliere regionale Ing. Francesco De Nisi, il Comando di polizia municipale di Filadelfia, il Comandante Alberto Morano, il Prof. Vito Rondinelliper la consulenza storica, la Prof.ssa Carmen Mutone ed il Dottor Vito Bartucca per la voce narrante, la Ditta Franco Caruso per l’impianto di filodiffusione, l’Associazione Musicale AMPAS Filadelfia, l’Associazione Musicale Diapason-Gemelli di Filadelfia, i Gentiluomini liberi Garibaldini d’Italia di Vibo Valentia, il Gruppo Garibaldini di Filadelfia, il Gruppo di Popolani, pacchiane e figuranti di Filadelfia, il Reggimento Real Marina di Calatanissetta, la Fanfara dei Peloritani ASS. Nazionale Bersaglieri di Barcellona, i Costumi di Marco Nori di Bracciano, la Camera regionale arte e moda di Pino Bruzzese di Reggio Calabria, i Costumi di Chiara Sorrentino Napoli, E20 Spettacolo, I proprietari dei Palazzi Serrao del Compasso e del Vescovo, Gianluca Masi Servizi, il Cristallo con Maurizio Bonanno, Marco Giura con La mappa dei paiceri, il fotografo Franco Cerasia, Theo Multiservizi e Multiservizi e tutti quanti hanno collaborato per la riuscita dell’evento storico».