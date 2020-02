Sebastiano Somma a Vibo: «Il teatro serve a tutti» – Video

Andrà in scena questa sera al Moderno di Vibo la pièce “Uno sguardo dal ponte”: grande classico della drammaturgia americana. Protagonista il noto attore napoletano

Appuntamento da non perdere nel cartellone della Stagione teatrale comunale di Vibo Valentia con il dramma “Uno sguardo dal ponte”.



A metterlo in scena al Cinema Moderno di Vibo, con la regia di Enrico Maria Lamanna e le musiche di Pino Donaggio, saranno Sebastiano Somma, Sara Ricci e Gaetano Amato con Cecilia Guzzardi, Edoardo Coen, Maurizio Tesei, Antonio Tallura e Matteo Mauriello. Scritto da Arthur Miller nel 1955, Uno sguardo dal ponte, è considerato tra i più importanti testi della drammaturgia americana del Novecento, riprende realisticamente una delle pagine più drammatiche del sogno americano vissuto da milioni di italiani approdati in America, nella New York degli anni ’50, alla ricerca di un futuro migliore.



L’emigrato italiano Eddie Carbone, lavoratore al porto di New York, vive a Brooklyn con la moglie Beatrice e la nipote (della moglie), la diciottenne Catherine, verso cui è morbosamente geloso. Quando ospita a casa sua Marco e Rodolfo, cugini di sua moglie immigrati clandestinamente negli Stati Uniti, non riesce a sopportare che tra la nipote e Rodolfo nasca un reciproco interesse e si convince che il giovane stia cercando di farsi sposare per ottenere la cittadinanza americana…



Lo spettacolo, dopo essere stato accolto con grande entusiasmo nella passata stagione al Teatro Parioli di Roma e al Teatro Carcano di Milano, ha ripreso il suo cammino.



Sebastiano Somma, interprete popolare di tante fiction, ha intrapreso negli ultimi anni un percorso teatrale rivolto ai giovani; con lui nel cast Sara Ricci, nel ruolo della moglie Beatrice, ed una compagnia di bravissimi attori per una produzione bella e importante.