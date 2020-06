Vibo, primi studenti “senior” diplomati all’Istituto tecnico per geometri

In dodici hanno conseguito il diploma dopo la frequenza del corso serale avviato nell’anno scolastico 2017-’18. La dirigente Gramendola: «Non è mai troppo tardi per tornare sui banchi di scuola»

Sono stati in tutto dodici i primi studenti “senior” del corso serale dell’Istituto tecnico per Geometri, che hanno affrontato la prova di maturità assieme ai loro colleghi più giovani. Il corso serale, avviato nell’anno scolastico 2017/‘18, ha visto infatti quest’anno i suoi primi diplomati.

«Per i dodici studenti che hanno affrontato l’esame di Stato – fa sapere l’istituto guidato dalla dirigente Maria Gramendola -, tornare sui banchi di scuola, dopo diversi anni dall’ultima volta e dopo la fatica di una giornata di lavoro, ha richiesto forti motivazioni e tanti sacrifici, dovendo conciliare lo studio con gli impegni della famiglia. I corsisti, infatti, hanno quasi tutti alle spalle storie di determinazione, di forza di volontà e a volte anche di sano riscatto personale, in quanto non è mai troppo tardi per cercare di migliorarsi o di apprendere ciò che in passato non si è avuto occasione o modo di poterlo fare».

L’esperienza per i dodici alunni, alla fine è stata gratificante, al di là dei sacrifici e dei voti finali. «Ciò dimostra che conseguire il diploma, non importa se in ritardo, rappresenta una scelta possibile e soprattutto auspicabile, una strada ancora percorribile e coniugabile anche con la vita familiare o occupazionale, laddove presente. Il corso serale tiene conto infatti dei tempi e delle esigenze di apprendimento dei discenti legati all’età, agli impegni lavorativi e agli orari della vita adulta».

Ai neodiplomati vanno le sincere congratulazioni della dirigente scolastica dell’Iis Itg e Iti, Maria Gramendola, «per l’importante traguardo raggiunto e per i risultati conseguiti, nonché gli auguri per la loro futura carriera». La dirigente «si congratula altresì con i responsabili del corso serale Giuseppe Conace e Nicola Grasso e con tutti i docenti del Corso serale per la professionalità, la saggezza nell’apertura all’altro e la dedizione con cui hanno ottemperato al loro compito, con l’augurio che l’entusiasmo, la voglia di fare, l’abilità di trovare il positivo anche nelle situazioni più complesse siano sempre presenti anche negli anni futuri».