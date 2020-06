Giornate europee dell’archeologia, i musei di Vibo e Mileto in prima linea

Il “Capialbi” e lo Statale coinvolti nella tre giorni promossa da Inrap e ministero francese della Cultura. Laminetta orfica e vestigia normanne in bella evidenza

Pullulare di eventi nei musei del Vibonese, in occasione della tre giorni delle Giornate europee dell’archeologia, iniziate ieri e in programma sino a domani 21 giugno. L’iniziativa viene promossa annualmente dall’Inrap, sotto l’egida del ministero francese della Cultura e con la partecipazione del ministero per i Beni e le attività culturali italiano. Due le realtà attive in provincia afferenti alla direzione regionale diretta da Antonella Cucciniello: il Museo nazionale archeologico “Vito Capialbi” di Vibo Valentia e il Museo statale di Mileto.

La prima struttura, diretta da Adele Bonofiglio, parteciperà all’evento con il contributo digitale “La laminetta orfica di Hipponion: storia di un ritrovamento”. Un video realizzato all’insegna dell’inclusione, accessibile anche alle persone con disabilità uditive e visive, grazie ai sottotitoli e a una voce guida che ne legge il testo. Esso si propone di accompagnare gli utenti alla scoperta di uno dei reperti più importanti custoditi nella realtà culturale di Vibo, ma anche gli altri elementi che costituivano il corredo della tomba 19 della necropoli occidentale di Hipponion.

Per quanto riguarda il Museo statale di Mileto diretto da Faustino Nigrelli, da ieri propone il video “Mileto, la capitale normanna”. Oggi 20 giugno proporrà il Laboratorio didattico “Riscopriamo la storia insieme”, in cui vengono invitati i bambini a ricostruire con un disegno i preziosi frammenti in ceramica esposti al suo interno. Domani, infine, sarà pubblicato il video “Frammenti di ceramica dell’Abbazia della Santissima Trinità“. Tutti gli eventi del Museo archeologico “Vito Capialbi” di Vibo Valentia e del Museo Statale di Mileto sono fruibili sui canali social delle rispettive strutture e sul sito ufficiale delle Giornate dell’Archeologia, www.journees-archeologie.fr.