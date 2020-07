Concerti del giovedì, Letizia Sansalone riapre la rassegna a Vibo

Riprendono le esibizioni promosse dal Conservatorio Torrefranca e interrotte a causa dell’emergenza Covid. Primo appuntamento domani all’auditorium dello Spirito Santo

Con il concerto della giovane pianista Letizia Sansalone, in programma domani 7 luglio alle ore 19 nell’Auditorium dello Spirito Santo, riprende definitivamente la stagione concertistica de “I concerti del giovedì – Un’idea per la città” interrotti a causa dell’irrompere della pandemia da Covid-19. «Come Conservatorio, che ha in gestione l’Auditorium dello Spirito Santo – assicura il Direttore del Torrefranca, maestro Vittorino Naso – abbiamo provveduto a mettere in sicurezza la sala predisponendo quelle indispensabili misure di sicurezza che consentiranno di riprendere i programmati appuntamenti concertistici in assoluta tranquillità per tutti i presenti».

La ripresa della stagione concertistica è stata rimodulata, in accordo con Ama Calabria che ha sempre curato gli aspetti organizzativi, avendo predisposto nuovo calendario con musicisti di grande valore. La ripresa con il concerto della pianista Letizia Sansalone è di grande valore musicale, perché che vedrà la giovane pianista cimentarsi in un programma che spazia da Bach a Rachmaninoff: un appuntamento davvero interessante, da non perdere.

Ecco il programma completo del concerto in programma domani 7 luglio alle ore 19:

Ludwig Van Beethoven (1770-1827)

Sonata in re minore op.31 n.2

Allegro vivace

Adagio

Rondò. Allegretto

Fryderyk Chopin (1810-1849)

Mazurca in la minore op.68 n.2

Bach-Busoni (1866-1924)

Ciaccona in re minore

Fryderyk Chopin (1810-1849)

Mazurca in la minore op.67 n.4

Sergej Rachmaninov (1873-1943)

Etude tableau in re minore op.33 n.4