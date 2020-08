Gli studenti tropeani al Giffoni Film Festival

Pur in videoconferenza per l’emergenza sanitaria, i ragazzi dell’Istituto Superiore di Tropea rinnovano il sodalizio con la rassegna cinematografica internazionale

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Il Giffoni Film Festival è pronto a tagliare il traguardo della 50esima edizione. Fino al 22 agosto prenderà il via la prima tappa del percorso #Giffoni50 dedicato alle giurie #Generator +16 e Generator +18. A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, però, l’organizzazione dell’evento ha subito una riorganizzazione per garantire la piena sicurezza sanitaria ed adeguarsi alle disposizioni vigenti.

Infatti, il Giffoni Festival non si è fermato ed è stato capace di superare ogni barriera per raggiungere i suoi ragazzi ovunque. Sono nati così i 46 hub (32 in Italia e 14 all’estero) per un totale di 2000 ragazzi coinvolti virtualmente e di presenza. Una rimodulazione dell’evento voluta in prima persona dal suo patron Claudio Gubitosi per rimarcare il fatto che “quando Giffoni chiama, l’Italia, la cultura, l’arte e lo spettacolo rispondono”.



Pertanto, il Giffoni diventa eccezionalmente un tour che si fa in quattro con due fasi attive già nel mese di agosto, una terza fase suddivisa tra settembre, ottobre e novembre per poi concludere nel mese di dicembre con un momento riservato ai bambini ed alle loro famiglie. L’Istituto di Istruzione Superiore di Tropea, già protagonista lo scorso anno dell’importante rassegna cinematografica, non è voluto mancare e si è inserito nell’evento per rinnovare il sodalizio con la rassegna cinematografica internazionale e far rivivere ai propri studenti la brillante ed entusiasmante esperienza dello scorso anno, nonostante le ovvie difficoltà legate al Covid-19 e le differenti modalità di partecipazione.

L’Istituto Superiore tropeano partecipa al Giffoni con un gruppo di giurati in linea con le tre fasce d’età previste e dal 16 al 18 Agosto. Gli studenti hanno modo di incontrare, anche se in videoconferenza, numerosi ospiti del mondo dello spettacolo tra cui spiccano l’attrice Paola Cortellesi e la band musicale Pinguni Tattici Nucleari (terzi classificati nell’ultimo festival sanremese).

Informazione pubblicitaria

Il dirigente scolastico, Nicolantonio Cutuli, lo staff e tutti i docenti esprimono “piena soddisfazione per la possibilità di continuare il cammino intrapreso con Giffoni, soprattutto dopo mesi di lockdown e restrizioni alle normali attività della scuola”.

Il Festival cinematografico non è la partecipazione ad un evento ordinario, ma è una straordinaria occasione di crescita e arricchimento per gli studenti, i quali, come sempre, hanno accolto l’iniziativa con dinamismo e curiosità.