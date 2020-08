“Vicoli in Arte”, la Pro loco di Acquaro mette in vetrina gli artisti locali

L’esposizione allestita in località “Donn’Antuani” ha ospitato ben 23 tra pittori, scultori, fotografi e artigiani acquaresi

“Vicoli in Arte”, evento svolto ad Acquaro su iniziativa della Pro loco e con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, «è stato un fantastico viaggio immersivo nell’arte, in totale sicurezza, grazie alla presenza dei volontari del comitato della Croce Rossa di Vibo Valentia, sede di Acquaro, che hanno fatto rispettare le misure anti-Covid, dando la possibilità ai numerosi visitatori di godersi l’evento in assoluta tranquillità. All’iniziativa hanno partecipato 23 artisti tra pittori, scultori, fotografi, artigiani, tutti acquaresi, con grandissima soddisfazione dell’associazione locale».



Il presidente Giuseppe Esposito con molto entusiasmo ha accolto i numerosi visitatori. «Sono transitate oltre 300 persone nell’intera giornata dell’evento – afferma il presidente -, le quali oltre a dialogare con gli artisti, hanno avuto la possibilità di fare una visita guidata, con una persona residente nel luogo dove si è svolta la manifestazione, per ammirare il fascino di un borgo antico a molti sconosciuto, dalla bellezza suggestiva e senza tempo. Sono sicuro – ha aggiunto Esposito – di organizzare una seconda edizione, con l’augurio per tutti di viverlo con una maggiore libertà e spensieratezza. Colgo l’occasione per ringraziare oltre all’Amministrazione comunale e i volontari della Croce Rossa, anche i residenti di “Donn’Antuani” (località cosi denominata dove ha avuto luogo l’evento), persone dall’elevato spirito d’accoglienza e disponibilità che, aprendo le loro case con i loro affetti, hanno contribuito anche loro all’ottima riuscita dell’iniziativa».