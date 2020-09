“Feelings”, nuovo singolo per il talento vibonese della chitarra Vittorio J. Greco – Video

Il musicista 21enne, fresco di diploma in chitarra classica al Conservatorio Torrefranca di Vibo, ha pubblicato il suo ultimo lavoro

È uscito “Feelings”, il nuovo singolo di Vittorio J. Greco, musicista, compositore e concertista vibonese di 21 anni, che propone la sua musica fin da giovanissimo con concerti anche in Europa, dove ha raccolto consensi specie ad Amsterdam e Bruxelles nel 2017.



Figlio d’arte, propone la sua musica nei sistemi di diffusione più usati come Youtube, Spotify, ecc. Laureatosi da poco in chitarra classica al Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia, produce la musica che compone, ricercando nuove armonie sonore. Prossima la docenza di chitarra elettrica pop/rock presso un noto centro di Vibo Valentia.

Inizia lo studio della chitarra classica all’età di 10 anni con il maestro Antonello De Rito; successivamente con il maestro Tony Greco e presso il Liceo musicale Vito Capialbi con il maestro Filippo Polito. Contemporaneamente segue gli studi al Conservatorio “F. Torrefranca” con il maestro Edoardo Marchese. Nel 2019 conclude gli studi accademici; giovanissimo inizia l’attività concertistica classificandosi primo in diversi concorsi nazionali, prediligendo autori come: Villa Lobos, Mauro Giuliani e altri importanti nomi della chitarra.

Oltre all’impegno in ambito lavorativo e di studio nel settore classico, porta avanti la passione nel campo moderno con lo studio della chitarra elettrica, sviluppando tecniche virtuosistiche all’avanguardia, dimostrate in concerti, masterclass e in progetti di registrazione. Durante il suo percorso artistico collabora alla realizzazione di diversi brani musicali per artisti di fama nazionale e internazionale, focalizzandosi sull’arrangiamento e sulla produzione audio, dopo aver seguito corsi formativi inerenti. Attualmente copre il ruolo di vicepresidente e insegna all’Associazione di musica e spettacolo di Vibo Valentia.