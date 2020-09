“Pietre di suono”, su Eppela il nuovo libro di Alberto Micelotta

L’attore e scrittore lancia la sottoscrizione per la pubblicazione di una raccolta di poesie originali. Parte del ricavato finanzierà laboratori di scrittura creativi nei centri di salute mentale

“Pietre di suono” è il nuovo progetto dell’attore e scrittore Alberto Micelotta. Lo ha lanciato sulla piattaforma Eppela, attraverso la quale punta a finanziare la pubblicazione di un libro di poesie originali in copie numerate e personalizzate. «Da molti anni scrivo testi teatrali e poesie – spiega l’autore nella presentazione -. Alcune di queste ultime, apprezzate da amici e colleghi artisti, mi hanno convinto a dare alle stampe un volume che raccogliesse una parte dei lavori. La casa editrice Albatros-Il Filo, dopo aver valutato la selezione da me proposta, ha scelto di essere partner di questa iniziativa. Pubblicare un libro è, però, un’avventura che ha i suoi costi, economici e organizzativi. Da qui l’idea di ricorrere a Eppela per tentare di garantire la distribuzione delle prime 200 copie, passaggio necessario a rendere più interessanti i meccanismi promozionali. La casa editrice, inoltre, donerà parte del ricavato di ogni copia venduta ai laboratori di scrittura creativa LiberaMente, organizzati per gli ospiti dei centri di salute mentale: anche per questo Eppela mi è parsa la piattaforma ideale per realizzare un sostegno più ampio possibile a questa iniziativa sociale».



I fondi raccolti «saranno utilizzati per stampare 200 copie (se non si supera il target economico, ovviamente: in tal caso sarà aumentata la tiratura), che saranno numerate a mano e personalizzate con un testo inedito autografo ognuna. Parte del ricavato di ogni copia verrà destinato al progetto LiberaMente – laboratori di scrittura creativa per gli ospiti dei centri di salute mentale. Lo staff di produzione del progetto e l’autore riceveranno, naturalmente, un compenso per la parte artistica e professionale. Inoltre una parte del budget raccolto sarà utilizzato per realizzare un piccolo tour di presentazione dell’opera, qualora emergano i giusti contatti con librerie, catene di distribuzione o organizzatori di eventi culturali, quali festival di poesia e simili».