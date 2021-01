Vibo, ecco i vincitori del concorso “Siamo sulla stessa barca”

Selezionate le opere ritenute più meritevoli nella rassegna promossa dall’assessorato comunale alla Cultura guidato da Daniela Rotino

«La pandemia ci ha ricordato come siamo tutti sulla stessa barca, nessuno si salva da solo». Questo l’appello lanciato il 27 marzo del 2020 da Papa Francesco in una piazza San Pietro vuota e bagnata dalla pioggia, immagini che hanno fatto il giro del mondo.

La tematica del messaggio papale è stata ripresa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Vibo Valentia, guidato da Daniela Rotino, come motivo per indire il concorso dal titolo “Siamo sulla stessa barca”, iniziativa culturale fruibile online e rivolta ai ragazzi delle scuole vibonesi di ogni ordine e grado nonché a privati cittadini. Il bando era stato aperto a maggio del 2020 e chiuso il 30 giugno dello stesso anno. Il concorso era distinto per sezioni: alunni delle scuole primarie, alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, artisti e autori in genere.

In questi giorni l’apposita commissione ha selezionato le opere ritenute più meritevoli per procedere quindi alla proclamazione dei vincitori. Di seguito le opere premiate nelle varie sezioni: la piccola Raffaella De Vita, della Scuola Agazzi, per la sezione Scuole primarie, che ha ideato, modellando la plastilina, un’onda gigantesca rappresentante il virus e una barca in cui trovano posto le persone, protette da un medico; Beatrice Naso, dell’Ic Garibaldi-Buccarelli, per la sezione Scuole secondarie di primo grado, che ha disegnato una barca occupata da tutta la famiglia umana; le alunne del Liceo coreutico Capialbi, per la sezione Scuole secondarie di secondo grado, per la loro performance dal titolo “Mani tese”; Vincenzo Pesce, per la sezione Autori/Artisti in genere, autore del brano musicale “Sentimenti”. Successivamente si conta di allestire una mostra aperta al pubblico per procedere, questa volta in presenza, alla premiazione dei vincitori.