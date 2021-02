In classe con Harry Potter, all’Amerigo Vespucci la fantasia sale in cattedra

Il progetto promosso dall'istituto comprensivo di Vibo Marina, mira a formare cittadini consapevoli attraverso un grande classico della letteratura per ragazzi

di Ilaria Giampà



In questo lunghissimo anno, in tutto il mondo, abbiamo visto le scuole aperte, chiuse, semiaperte, a distanza. Prima o poi si tornerà definitivamente alla didattica in presenza, ma di certo dovremo aspettare del tempo prima di renderci conto dell’impatto reale e degli effetti che la pandemia ha prodotto sul fronte dell’istruzione.

Come tutti gli istituti scolastici d’Italia, anche l’Istituto comprensivo statale Amerigo Vespucci di Vibo Marina si trova, ancora oggi, impegnato a combattere contro il coronavirus. Ma lo fa in modo diverso, originale, attraente. Lo fa puntando sulla dimensione fantastica che fa da contraltare alla sofferenza e alle privazioni che hanno investito adulti e bambini in questa durissima battaglia.

Il progetto che coniuga il sapere e la fantasia

«Il periodo che stiamo attraversando è senza precedenti, – spiega la dirigente scolastica Maria Salvia – ci ha sconvolto nella quotidianità, ci ha privato del contatto e della ricchezza che si sviluppa dall’incontro e dalla condivisione in presenza tra docenti e alunni. Abbiamo affrontato con grandissimo impegno le sfide del digital divide riuscendo a rendere fruibili le lezioni online per ciascuno dei nostri studenti».

«Attraverso la didattica a distanza (Dad) – prosegue la dirigente scolastica – abbiamo dovuto acquisire consapevolezza che fosse necessario un diverso approccio metodologico non più basato sull’istruire, piuttosto sull’educare nell’accezione più ampia e pura del termine. Abbiamo dato vita a questo progetto – che ha potuto contare, come in moltissime altre occasioni, sul supporto del network LaC – con un approccio innovativo, lavorando sul pensiero critico, che significa poter vivere liberamente, affinché ciascuno dei nostri allievi diventi cittadino responsabile e consapevole».

Accompagnare gli alunni fin dall’infanzia nel mondo reale attraverso una narrazione fantastica che ha come protagonista Harry Potter, permette loro di esplorare i diversi settori disciplinari e le questioni filosofiche, di riconoscere attraverso le storie dei personaggi che compongono la saga potteriana i valori del coraggio, dell’amore per la giustizia e del rispetto per se stessi e per gli altri.