“La vita a piccoli passi”, l’associazione Valentia presenta il libro di Luca Viscardi

Nuovo appuntamento in modalità telematica per raccontare la vicenda del già direttore di Rtl 102.5 che ha vinto la sua personale battaglia contro il Covid19

Nuovo appuntamento in modalità telematica per raccontare la vicenda del già direttore di Rtl 102.5 che ha vinto la sua personale battaglia contro il Covid19

Informazione pubblicitaria

Si è svolta in modalità telematica, tramite i canali social dell’Associazione Valentia, un interessante incontro culturale, moderato da Antonio Scuticchio, con ospite il conduttore radiofonico di “Radio Number One” e blogger Luca Viscardi, autore del libro “La vita a piccoli passi”, edito da Sperling & Kupfer.

Dopo i saluti e i ringraziamenti del presidente del sodalizio Anthony Lo Bianco – il quale ha vivamente ringraziato gli ospiti per la partecipazione all’evento -, Luca Viscardi, pseudonimo di Gianluca Vegini, ha risposto alle interessanti domande del giornalista e avvocato Antonio Scuticchio, spiegando agli ascoltatori lo scopo del libro, che racconta la sua personale esperienza di vita dopo aver contratto il Covid-19, una malattia – asserisce l’autore – da non sottovalutare assolutamente.

L’autore, molto conosciuto per il suo trascorso come direttore responsabile in Rtl 102.5, nel suo ultimo lavoro, tratta il periodo del primo lockdown, della pandemia che ha flagellato il nostro Paese e il resto del mondo, sia dal punto di vista personale sia da quello professionale. Il conduttore radiofonico ha altresì spiegato i momenti più cupi che ha subito nel corso della sua malattia, com’è riuscito a convivere con la stessa, a superarla, sconfiggendo e vincendo il subdolo nemico: il Coronavirus. Una serata culturale che ha suscitato il vivo interesse degli ascoltatori, lasciando spazio a diverse domande.