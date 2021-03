Mileto, il Comune cerca oss per l’assistenza ad alunni con disabilità

L’obiettivo è quello di facilitare l’inserimento e l’integrazione di studenti speciali. Le domande dovranno pervenire entro il 15 aprile

Il Comune di Mileto ha indetto un avviso pubblico per la selezione di oss, operatori socio sanitari da destinare agli alunni diversamente abili frequentanti l’istituto comprensivo cittadino. L’intento è quello di fornire un servizio per facilitare l’inserimento, la comunicazione e l’integrazione degli studenti. Azioni che possono e devono essere messe in atto da personale qualificato.

La selezione

Possono partecipare alla selezione i cittadini con attestato di qualifica di operatorio socio sanitario acquisito presso un istituto professionale riconosciuto. Gli oss – si fa rilevare nel documento – saranno inseriti nell’ambito del servizio di assistenza scolastica con svolgimento di compiti per permettere il miglioramento della qualità di vita dell’alunno disabile. La presentazione delle domande dovrà essere inoltrata al Comune di Mileto via pec all’indirizzo comunemileto@asmepec.it o consegnata all’ufficio Protocollo del Municipio entro e non oltre le ore 12.00 del 15 aprile. Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “Oss – Assistenza scolastica alunni disabili” Comune di Mileto. Nell’avviso viene specificato che non saranno prese in esame le domande pervenute fuori termine.

Gli oss a sostegno degli studenti

Nell’atto si fa presente che «l’ente si riserva di effettuare verifiche a campione sulla reale sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi candidati, la non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l’automatica e immediata esclusione dalla graduatoria». La selezione per titoli, quindi, verrà esperita attraverso apposita commissione. Al termine dei lavori, sarà predisposta la graduatoria di merito, risultante dal verbale della commissione esaminatrice.

I dettagli dell’incarico

La graduatoria diverrà efficace dopo l’adozione della determina di approvazione da parte del responsabile è sarà pubblicata all’albo Pretorio del Comune di Mileto. Gli incarichi verranno conferiti ai professionisti che occuperà il primo posto della graduatoria. Pertanto: «In caso di rinuncia si procederà a scorrimento degli elenchi. L’incarico ha validità con decorrenza dalla data di esecutività del contratto per il periodo necessario al completamento ore e comunque non oltre il 31 luglio 2021». Il compenso tiene conto dei valori di mercato rilevabili al momento della data del presente avviso per prestazioni analoghe o simili a quelle richieste al collaboratore medesimo ed « è determinato in compenso lordo in 15,00 euro all’ora omnicomprensivi per un impegno lavorativo complessivo per 326 ore totali». Maggiori dettagli disponibili nell’avviso pubblicato nell’albo pretorio.