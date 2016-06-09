Il concorso è rivolto agli alunni del locale istituto comprensivo ed è finalizzato ad avvicinare i giovani alla storia del paese. In palio una borsa di studio per l’acquisto di libri e materiale didattico

Si terrà sabato 11 giugno alle 10.30, nei locali dell’Istituto comprensivo statale di Filadelfia, la decima edizione del Premio “Avvocato Giovandomenico Barone”. Istituita dalla famiglia del professionista filadelfiese all’indomani della sua scomparsa, l’iniziativa è finalizzata ad avvicinare i giovani alla storia del paese, a partire dall’antico borgo di Castel Monardo.

Alla cerimonia di premiazione interverranno il sindaco di Filadelfia, Maurizio De Nisi; il dirigente scolastico, Franca Viscone; l’architetto Giorgio Ceraudo, direttore di Soprintendenza; e la signora Elena Mastronardi Barone.

Per la decima edizione, la famiglia dell’avvocato Barone, in collaborazione con l’architetto Diego Maestri, studioso di fama internazionale e cittadino onorario di Filadelfia, ha fornito agli alunni due tracce: la prima storica su “Le origini di Castel Monardo e la presenza dei monaci basiliani nel territorio, con particolare riferimento ai culti da loro introdotti anche nei paesi vicini”; l’altra su “Tradizioni, leggende e superstizioni popolari”.

Ai due vincitori sarà consegnata una borsa di studio per l’acquisto di libri o materiale scolastico. A tutti i bambini che hanno partecipato al concorso, sarà conferito un attestato di partecipazione e donato un piccolo gadget.