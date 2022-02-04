Nell’ambito del progetto gli allievi della sede associata dell’Ite di Vibo hanno partecipato a visite guidate, alla scoperta dell’antica capitale normanna

Annuale Settimana dello studente nel segno del Museo statale di Mileto, quella vissuta dagli allievi frequentanti la locale sede associata dell’Istituto tecnico economico “Galileo Galilei” di Vibo Valentia, diretto dal professore Ginesio Modesti. Diverse classi della scuola superiore, attraverso i reperti archeologici esposti nel plesso afferente alla Direzione regionale Musei Calabria del Ministero della Cultura, hanno nell’occasione potuto prendere contezza del glorioso trascorso della città elevata da Ruggero I d’Altavilla a capitale della propria contea normanna, nell’ambito del processo di rilatinizzazione del meridione d’Italia avvenuto alla metà dell’anno mille. [Continua in basso]

Visite guidate hanno in questi giorni accompagnato per mano gli studenti, lungo un percorso avvincente che dal II secolo dopo Cristo li ha catapultati agli inizi del XX secolo. L’iniziativa attinente al progetto didattico è stata particolarmente apprezzata dagli allievi e dalle allieve dell’Ite, ancor di più perché ha rappresentato una sorta di spartiacque dopo il lungo periodo di restrizioni e di problematiche derivanti dalla pandemia da Covid 19. Palpabile la soddisfazione del professore Francesco Calzone e degli altri docenti che li hanno condotti in questa avventura all’insegna della scoperta del patrimonio culturale di Mileto e delle proprie radici, attraverso le opere marmoree, pittoriche, argentee, tessili ed eburnee di grande spessore storico, artistico e archeologico esposte nelle sale del Museo statale, incastonato nell’ottocentesco Episcopio.