Piazza Badia come piazza di Spagna: alla presenza del vescovo Luigi Renzo i Vigili del fuoco hanno riposto una corona di fiori ai piedi della statua posta sulla sommità della colonna che domina lo spiazzo

Mileto come Roma, piazza Badia come piazza di Spagna, il vescovo Luigi Renzo come Papa Francesco. Nella cittadina normanna, si è consumato nel tardo pomeriggio di oggi il suggestivo atto di benedizione e la successiva offerta floreale alla stele della Vergine Maria.

Il gesto, nel giorno in cui la Chiesa commemora il dogma dell’Immacolata concezione, a Mileto si ripete dall’ormai lontano 2004, anno in cui è stato ricordato il cinquantesimo anniversario della riposizione, per volontà del parroco dell’epoca don Praticò, della statua della Madonna nella centrale piazza cittadina.

Esso, come detto, si colloca in stretta sintonia con quello che, quasi nello stesso momento, oggi il Santo Padre ha compiuto in piazza di Spagna davanti alla statua della Madonna realizzata da Giuseppe Obici, collocata su un’alta colonna proveniente dal Campo Marzio. La cerimonia all’aperto miletese è stata presieduta da monsignor Renzo alla presenza di numerosi sacerdoti e delle massime autorità civili, politiche e militari del territorio.

Dopo l’atto di benedizione impartito dal presule, il sacro rito, allietato dal locale coro della parrocchia “San Benedetto-Santissima Trinità”, è proseguito con il toccante momento in cui i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia hanno provveduto a collocare la corona di fiori ai piedi della statua della Vergine Maria, sull’alta colonna in granito posta al centro dell’ampia piazza.

Il gesto, entrato ormai nella tradizione della città sede di diocesi, è stato salutato dal commosso applauso dei numerosi fedeli presenti, degna conclusione di una cerimonia che, a Mileto, negli anni, è divenuta sempre più sentita e attesa.