Le iniziative della Pro Loco per l’accoglienza e la promozione del territorio. Giovedì 5 luglio appuntamento con “A Schema Libero” di Lou Palanca

Continua, con tanto impegno e grande fiducia, il lavoro dei soci per dare un aspetto decoroso ai locali in viale Industrie, a Vibo Marina, da tempo abbandonati e dati in concessione dal Demanio marittimo alla Pro loco, al fine di consentire al più presto l’apertura di un locale per il servizio Iat permanente a cui sarà annessa una piccola “Biblioteca del porto e del mare. A riferirlo è proprio la Pro loco di Vibo Marina che valorizza l’esperienza dell’ufficio Informazione e accoglienza turistica descrivendola come «un’iniziativa molto utile, a cui la Pro loco dedica diverse energie del suo programma estivo. Un punto Iat destinato a fornire informazioni ed accoglienza rivolto a quanti giungono a Vibo Marina via terra o via mare; un riferimento necessario e di pubblica utilità, una postazione civica molto apprezzata negli anni scorsi che guarda ai cittadini ed ai turisti specie diportisti nazionali ed internazionali approdati nel nostro scalo “la principale via d’accesso dal mare per scoprire la Calabria”».

Si tratta, si ribadisce in una nota, di un «servizio organizzato anche quest’anno dalla Pro loco con il lavoro di volontariato dei soci e di tanti amici dell’associazione, grazie anche alla gentile collaborazione della Capitaneria di Porto di Vibo Marina e del Comune, che darà informazioni sulle tante opportunità di svago e benessere offerte dal paese-porto, dalla recettività e alla ristorazione, dalla balneazione agli sport nautici, dai collegamenti marittimi con le Eolie alla pescaturismo, dall’artigianato dei maestri d’ascia all’Antica Tonnara di Bivona, dai luoghi di passeggio allo shopping e sugli aspetti più positivi della nostra Comunità. Un contributo al turismo, un compito in realtà di sussidiarietà che dovrebbero espletare altri Enti pubblici, in un anno 2018 in cui si prevede un aumento delle presenze lungo la costa vibonese e dei passeggeri per le Isole Eolie; restando in attesa che venga finalmente iniziata la costruzione da parte della Regione/Provincia della sede dell’Apt con locali idonei per la sosta, la promozione, i servizi necessari per quanti passeggeri arrivano/partono dal porto di Vibo».

Come negli scorsi anni, nell’ambito del punto Iat saranno organizzate dalla Pro loco attività di accoglienza e promozione del territorio quali distribuzione gratuita di guide ed itinerari turistici dal porto di Vibo verso la costa Pizzo-Tropea e l’entroterra delle Serre, mostre storico-fotografiche sui beni culturali materiali ed immateriali del territorio-porto-pesca, mostre pittura, intrattenimenti culturali (libri, musica, filmati), incontri con le Istituzioni. In particolare la Pro Loco “Vibo Marina” ha nuovamente organizzato, per il secondo anno consecutivo, sul retro banchina Fiume del porto, la seconda edizione della rassegna dal titolo “Ti Porto un libro: incontri con l’autore”, un ciclo di ben otto eventi letterari accompagnati da piacevoli momenti musicali curati da giovani artisti di Vibo Marina, molto seguito ed apprezzato lo scorso anno.

«Anche l’estate può essere infatti l’occasione per stimolare al bello della lettura, consentire l’incontro diretto tra cittadini/turisti ed Autori che ci racconteranno delle loro ultime opere in modo coinvolgente, il tutto nel suggestivo scenario al tramonto del porto di Vibo Marina “scalo per le Eolie ed il Mediterraneo con oltre 150 anni di storia e cultura del mare”». Tanti i temi che le opere presentate avranno modo di affrontare, da quelli più leggeri a quelli più impegnativi, dalla lotta alla ‘ndrangheta al tema della disabilità, dai migranti al rapporto con la natura e alle diseguaglianze sociali ed economiche con l’intento di favorire col dibattito del pubblico anche la socialità ed il dialogo tra le diverse opinioni.

Prima serata giovedì 5 luglio alle ore 19.30 «appuntamento imperdibile con l’interessante esperimento di scrittura narrativa del collettivo Lou Palanca nato nel 2010, quando un gruppo di intellettuali di origine calabrese si coagula nel lavoro di ricerca e scrittura per realizzare quello che poi è divenuto il primo romanzo pubblicato con questo pseudonimo. A rappresentare questo collettivo, autodefinitosi a geometria variabile data la mutevolezza del proprio organico, il professore Nicola Fiorita che presenterà l’ultima opera edita da Rubettino “A schema libero”».

Ecco il calendario degli eventi letterari dal titolo “Ti Porto un libro: incontri con l’autore” Retro Banchina Fiume

ore 19.30:

Giovedì 5 luglio Lou Palanca “A SCHEMA LIBERO”

Giovedì 12 luglio Rosario Rito “LABIRINTI 1. FUNZIONI E DESTREZZA SOGGETTIVA FRA SCONTATO E COGITO”

Lunedì 16 luglio Mimmo Gangemi “LA SIGNORA DI ELLIS ISLAND”

Giovedi 19 luglio Francesco Bevilacqua “LE FANTASTICHERIE DEL CAMMINATORE ERRANTE”

Giovedì 26 luglio Gaetano Saffioti “QUESTIONE DI RISPETTO”

ore 21.30:

Giovedì 2 agosto Titti Preta “CERCANDO JOLANDA”

Giovedì 9 agosto Michele Furci “NO ALL’ECONOMIA DELL’ESCLUSIONE E DELL’INIQUITA’”

Giovedì 23 agosto Demetrio Spagna “MIGRANTI”