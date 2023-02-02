Si susseguono al Museo archeologico nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia gli eventi culturali, inseriti nell’ambito dell’annuale rassegna “Un Museo contro l’inverno dello spirito”. Oggi 2 febbraio, a partire dalle ore 17, nella realtà del Mic afferente alla Drm Calabria – diretta dall’archeologo Maurizio Cannatà e incastonata nell’antico castello normanno-svevo – si svolgerà l’atteso incontro con il professore Gian Piero Givigliano, storico e topografo dell’Università degli Studi della Calabria. L’apprezzato studioso parlerà di “Cicerone a Valentia”, città all’epoca ritenuta uno dei porti più importanti del Mediterraneo occidentale, tappa obbligata lungo la rotta tra la Sicilia e Roma. [Continua in basso]

Nella sua relazione, il professore Givigliano si soffermerà, nello specifico, sul rapporto instauratosi tra l’antica Vibona e Marco Tullio Cicerone, dopo la sua permanenza in esilio presso l’abitazione dell’amico Sicca. Ma attenzione verrà prestata anche ai ricordi che l’illustre avvocato, politico, oratore e filosofo – unanimemente ritenuto come uno dei personaggi più importanti della romanità – nel corso del I secolo a.C. aveva dei Valentini, abitanti “appartenenti ad un municipio illustre e famoso” a lui particolarmente caro.
La serie di appuntamenti con “Un Museo contro l’inverno dello spirito” non si concluderà nella giornata odierna. Il ricco calendario della rassegna (avviato a dicembre dello scorso anno) prevede infatti altri interessanti eventi culturali che si protrarranno ininterrottamente fino al prossimo 30 marzo.       

LEGGI ANCHE: Domenica al museo, il 5 febbraio ingressi gratuiti in due siti del Vibonese

Vibo, l’Odissea Museum continua ad avere successo e si arricchisce di nuove opere