L’evento, fra arte e fede, ideato dalla direttrice Mariangela Preta vedrà diversi ospiti per celebrare una delle più celebri pagine di storia

Appuntamento pomeriggio alle ore 17 al Polo Museale di Soriano Calabro per il convegno dal titolo “A 450 anni da Lepanto tra storia arte e fede”. Un evento per celebrarela battaglia navale di Lepanto che si svolse nel corso della guerra di Cipro. Era, infatti, il 7 ottobre 1571 quando le flotte musulmane dell’Impero ottomano si scontrarono con quelle cristiane della Lega Santa, che riuniva le forze navali della Repubblica di Venezia, dell’Impero spagnolo (con il Regno di Napoli e di Sicilia), dello Stato Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di Savoia, del Granducato di Toscana e del Ducato di Urbino, federate sotto le insegne pontificie. Dell’alleanza cristiana faceva parte anche la Repubblica di Lucca, che pur non avendo navi coinvolte nello scontro, concorse con denaro e materiali all’armamento della flotta genovese.



Il convegno, ideato dalla direttrice del Polo Museale Mariangela Preta che modererà gli interventi, si aprirà con i saluti del primo cittadino Vincenzo Bartone a cui seguiranno le relazioni del professore e delegato della deputazione Storia Patria della Calabria Vincenzo Naymo che traccerà i tratti salienti della vicenda storica sotto molteplici aspetti a partire dallo scontro navale tra la flotta della Lega Santa e quella Ottomana, che vide la partecipazione di molti calabresi e di ben tre galee tropeane ritornate trionfanti nell’allora città patrizia e prospera realtà economica e culturale. A seguire il professor Mario, storico dell’arte e presidente onorario del Polo Museale di Soriano che analizzerà alcune opere pittoriche raffiguranti la Madonna del Rosario, il cui culto è particolarmente connesso alla vittoria di Lepanto, partendo da una grande tela tardo barocca esposta proprio nella Pinacoteca sorianese e il padre domenicano Giovanni Calcara, storico dell’ordine, che affronterà il tema della narrazione del Mediterraneo rinnovata e condivisa a 450 anni dalla battaglia di Lepanto, evento dal quale Pio V, per celebrare la vittoria sui Turchi, istituirà la festa della Madonna del Rosario. All’evento prenderanno parte alcune classi del Liceo Scientifico Niccolò Machiavelli di Soriano.