L’iniziativa organizzata dal gruppo di San Costantino Calabro rientra negli eventi patrocinati dalla Fiab per promuovere la mobilità sostenibile soprattutto nei bambini

Un successo che è andato oltre le più rosee aspettative, quello ottenuto dalla quinta edizione di “Bimbimbici”, organizzata dal gruppo Fiab San Costantino Calabro Bicinsieme paesaggi in movimento, guidato da Raffaele Mancuso. Una manifestazione riuscita grazie al prezioso impegno e alla fattiva collaborazione dei componenti del gruppo che si sono spesi per regalare a tutti i bambini presenti piacevoli e gioiosi momenti insieme, animati anche dal gruppo “La Marakella” che unitamente ai personaggi Walt Disney hanno saputo regalare a tutti gioia e allegria. Bimbimbici è una campagna nazionale ideata e promossa dalla Fiab volta ad incentivare la mobilità sostenibile e a diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi. «Che bello sarebbe – ha commentato Mancuso – se potessimo vedere tutti questi bambini andare a scuola in bicicletta».

L’allegra pedalata è iniziata alle 10 di domenica, dopo i saluti del sindaco di San Costantino Nicola De Rito, del presidente della Provincia Salvatore Solano e della responsabile provinciale del Comitato italiano paralimpico Elisabetta Carioti. I bambini e gli adulti sulla due ruote, scortati dalle moto della Polizia Stradale, dopo le vie del paese si sono addentrati nelle campagne circostanti percorrendo l’antico tracciato della littorina. Da qui, dopo un fresco ristoro offerto dall’amministrazione comunale di Ionadi, si è tornati allo start dove ad attendere i bambini c’erano tutti i genitori visibilmente soddisfatti.