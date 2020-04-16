Molte le ipotesi al vaglio degli organizzatori. La principale prevede che il suo svolgimento slitti da maggio al mese di settembre 2020

È stato rinviato a data da destinarsi il Festival/concorso musicale internazionale di Filadelfia. La decisione degli organizzatori è stata adottata, ovviamente, a causa dell’emergenza coronavirus. L’edizione numero 12 doveva tenersi lungo il mese di maggio e allo stato, sostengono i promotori, «molte ipotesi sono allo studio, la principale delle quali vede il rinvio a settembre 2020».



Il Festival/Concorso internazionale Città di Filadelfia intitolato al musicista/compositore Paolo Serrao, si legge in una nota, «è uno degli eventi musicali più importanti del Sud Italia. Per le sezioni: Pianoforte, Archi, Fiati, Fisarmonica, Chitarra, Arpa, Canto Lirico, Musica da Camera, Marimba, Percussioni, Studenti delle classi di strumento della Scuola secondaria di I grado, Licei musicali, scuole private, banda /orchestra di fiati, sono stati migliaia i giovani talenti che si sono avvicendati in questi anni sul palco dell’Auditorium comunale provenienti da ben 40 diverse nazioni europee e dal mondo per cimentarsi ed essere giudicati da nomi prestigiosi chiamati nelle giurie».



«Questa decisione – chiarisce il presidente dell’associazione Melody Francesco Conidi – arriva in un momento d’incertezza universale. Prendiamo molto sul serio la sicurezza e la salute dei nostri ospiti, degli operatori e della comunità».