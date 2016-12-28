La nuova manifestazione, che sarà indetta annualmente nella stagione estiva, sarà presentata ufficialmente domani, 29 dicembre, al Parco delle Serre

Valorizzare il territorio e guardare a un mondo in cui è possibile il confronto tra i popoli: sono queste le principali finalità della nuova kermesse culturale che sarà presentata giovedì 29 dicembre a Serra San Bruno.

“Serre in Festival”, manifestazione che sarà indetta annualmente nella stagione estiva, avrà il peculiare compito di lanciare messaggi e valorizzare il territorio, in particolare quello delle Serre, terra ricca di opportunità e possibilità, terra che ospita una popolazione aperta al confronto e già testimone di importanti esperienze negli anni passati. Proprio il Festival sarà un ulteriore vetrina che consentirà al territorio di vivere straordinarie giornate all’insegna della musica, dello spettacolo, dell’arte, della cultura.

La kermesse, sponsorizzata ufficialmente da “Acqua Fabrizia”, si muoverà su quattro assi fondamentali: il confronto, i suoni, le immagini, i sapori. Avrà l’obiettivo infatti di creare dibattito, avviare esperienze di solidarietà e discutere altresì di idee e religione. Ma il Festival non sarà solo riflessione ma anche socialità e attività ludica. Ampio spazio dunque avrà la musica, etnica e locale.

Previsto poi anche un ciclo di film e documentari, che contribuiranno ad arricchire l’esperienza dei più giovani e non solo, e ancora, spazio ai sapori e alle migliori tradizioni enogastronomiche del territorio.

La conferenza stampa di presentazione si terrà domani, 29 dicembre 2016, alle ore 11 al Parco delle Serre. Introduce l’onorevole Bruno Censore.