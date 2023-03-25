Il “Morelli” ha aderito al progetto nazionale. Un convegno spiegherà i dettagli dell’iniziativa culturale

Tutto pronto per il convegno culturale Dantedì global. L’appuntamento si tiene presso il liceo classico “Morelli” di Vibo Valentia il 27 marzo. Si tratta del lancio del progetto nazionale “Lei e lui in Dante” cui la storica istituzione scolastica partecipa attraverso il coordinamento della docente Maria Concetta Preta che spiega: «Siamo nella fase di lettura del testo della scrittrice Giuliana Poli, dal titolo “Dante secondo lei”. Il primo step sarà quello del questionario, il secondo sarà invece rappresentato dal un laboratorio di scrittura creativa con interviste impossibili e narrazioni dantesche». Un assaggio del ricco programma di attività si avrà in occasione dell’evento atteso al “Morelli”. [Continua in basso]

In vista dell’iniziativa infatti, la docente Preta ha elaborato un copione teatrale, “Quadrilogia d’amore”, dedicato a Dante/Beatrice e Paolo/Francesca interpretato dai ragazzi attraverso letture recitate. Sarà messo in scena da quattro attori/lettori, 7 coreute del coro e il dottor Erich Fromm che funge da voce narrante. La performance è a cura della classe III D: «La data è emblematica e s’intende omaggiare il sommo poeta attraverso passi della Divina Commedia scelti dai docenti», rende noto la professoressa. Il convengo vedrà i saluti del dirigente scolastico Raffaele Suppa e l’introduzione a cura di Maria Liguori Baratteri, presidente comitato Sante Alighieri Vibo Valentia. Presenti anche la scrittrice Poli e le classi del triennio del Liceo. Inizio ore 11.00.

