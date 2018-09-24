<p>È stata una magnifica serata di fine estate all’insegna della musica, con tanto di luna piena a fare da sfondo alle melodie e alle note espresse con maestria dagli artisti. Teatro dell’evento, il <strong>cortile dell’ottocentesco Episcopio adiacente al Museo statale di Mileto</strong> diretto da Faustino Nigrelli. L’occasione, il <strong>concerto “Omaggio alla canzone napoletana”</strong> proposto dalla struttura afferente al Polo museale della Calabria guidato da Angela Acordon, nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio indette dal Ministero per i beni e le attività culturali. La manifestazione museale, curata del <strong>Cantiere musicale internazionale guidato dal pianista Roberto Giordano</strong>, si è avvalsa della collaborazione della locale Pro Loco e della sezione di Lamezia Terme del Touring club italiano. Davanti ad un pubblico numeroso e attento, ad interpretare alcuni <strong>classici della musica napoletana</strong> sono stati i docenti del Cmi: Caterina Francese (soprano), Antonio Grillo (chitarra), Francesco Scopelliti (percussioni) e Tommaso Pugliese (contrabasso/basso elettrico), artefici di oltre un’ora di spettacolo di qualità dove a farla da padrone <strong>sono state canzoni come:</strong> Te voglio bene assaje, O sole mio, Reginella, Tu si ‘na cosa grande, Resta cu’ mme, ‘A vucchella, Passione, Anema e core, Cu’ mme e Era di maggio. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28997"></div>\n\nInsomma, quanto di meglio possa offrire la tradizione partenopea. Il concerto, introdotto dal direttore Nigrelli, si è concluso con l’immancabile bis richiesto dal nutrito pubblico di appassionati, tra cui <strong>50 giovani di otto nazioni straniere ospiti sul territorio nell’ambito del progetto Erasmus.</strong> Subito dopo, a rimarcare lo stretto legame tra musica e cultura che ha contrassegnato l’evento, i presenti hanno potuto ammirare in visita guidata i preziosi reperti esposti nel <strong>Museo statale,</strong> vero scrigno dell’illustre trascorso normanno, e non solo, della città elevata nell’anno mille da Ruggero I d’Altavilla a capitale della propria contea. Nel contesto della Giornate europee del patrimonio, è stata a dir poco <strong>ricca l’offerta culturale di Mileto.</strong> In contemporanea al concerto, infatti, grazie <strong>all’ente gestore “Mnemosyne”</strong> guidato da Cristiana La Serra, gli appassionati hanno potuto visitare anche il <strong>Parco archeologico medievale</strong> che sino al 1783 ha ospitato l’antica città, nell’occasione rimasto eccezionalmente aperto sino a tarda sera. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28998"></div>\n\n</p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>