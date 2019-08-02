Il programma prevede per tutto il mese di agosto serate all’insegna dell’intrattenimento e della socialità. Tornano la Settimana dell’emigrato e la Giornata dello sport

Un ricco cartellone di eventi accompagnerà l’“E…State a Stefanaconi”. Il programma promosso dall’amministrazione comunale ha preso il via ieri, 1 agosto, con una serata all’insegna del karaoke e dell’animazione promossa dalla Scuola popolare di spettacolo di Stefanaconi (Spops), che chiuderà anche l’agosto stefanaconese con un evento, in calendario il 31 agosto, di tutto rispetto che vedrà la partecipazione di Januaria Carito, ex concorrente di “Amici”. Tra i tanti appuntamenti anche la riproposizione della “Settimana dell’emigrato”, che avrà inizio, il 17 agosto, con la 27esima Sagra del Pane curata dalla Pro loco, e con la Notte della Musica, idea dell’Amministrazione. Altro significativo evento sarà “La giornata dello Sport” con il “Premio sportivo dell’anno”. «Davvero un’estate ricca di serate danzanti, musicali e di intrattenimento – si legge in una nota di presentazione del cartellone – che vedono il nostro paese spiccare per il fermento socio-culturale che negli ultimi tempi sta dando forte dimostrazione di sana vitalità. Durante tutte le serate sarà in funzione il forno pubblico recentemente inaugurato all’interno di Villa Elena. L’evento più importante – fa sapere l’Amministrazione – sarà quello in programma nei giorni del 26-27-28 settembre quando Stefanaconi, per tre giorni, si trasformerà nel “Mediterraneo nel Borgo”. Non sarà un evento fine a se stesso ma un progetto urbanistico, turistico, enogastronomico e culinario, unico a livello nazionale».