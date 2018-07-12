Ricco cartellone di eventi predisposto dall’amministrazione comunale per il mese di agosto. Appuntamento clou il quattordicesimo Tamburello Festival

La giunta municipale di Zambrone ha approvato il programma della terza edizione della Kermesse Aramonese, rassegna di promozione turistica che si svolgerà sul territorio comunale nel mese di agosto. Il primo agosto avrà inizio la rassegna con il Reading letterario e musicale con Ettore Castagna che presenterà il suo romanzo: Del sangue e del vino. Presente anche la voce narrante Maura Gigliotti, l’evento si svolgerà nella piazza San Carlo Borromeo del comune capoluogo. Il 7 agosto l’Estemporanea d’arte che quest’anno avrà quale suo tema: Simboli e storia nella realtà di Zambrone, che avrà inizio alle ore 10 e terminerà con la premiazione alle ore 19.30. L’11 agosto, nella frazione San Giovanni, avrà seguito la commedia in vernacolo calabrese, a cura della Compagnia Teatrale Pizzitana: Ed il sommo poeta disse a me…?!?.

Il 12 agosto approda a Zambrone il grande teatro; la piazza VIII Marzo sarà la location della rappresentazione classica: Medea a cura dell’associazione culturale “Teatro di Calabria – Aroldo Tieri”. Il 13, sempre Zambrone, l’evento Popularis con sonorità, danze e cibarie tipiche locali. Il 14 la Kermesse approda alla marina; in programma presso il parcheggio pubblico del lungomare il concerto blues Walking Trees. Il 16 sarà la volta di Daffinacello che registrerà la presenza della fisarmonica di Dom Carlos in un percorso segnato dalla musica e dalla gastronomia locale. Il 18 agosto l’evento clou dell’estate zambronese, il Tamburello Festival che, giunto alla quattordicesima edizione, avrà quale suo titolo: Accordi e ricordi. Il 19 agosto sempre nella Piazza VIII Marzo del capoluogo concerto soul e pop con Mariachiara band.

Si chiude il 31 agosto nella frazione Daffinà con il festival degli artisti da strada denominato Circovagando che quest’anno registrerà la presenza di Quinto e Martina Italiano Equilibristi e Stelio Fragolino Clown. Insomma, una kermesse variegata che orienta il suo indirizzo verso scelte differenziate e segnate da una qualità tangibile. L’amministrazione comunale, realizza con tale kermesse «un equilibrio fra intrattenimento, cultura e promozione del territorio mediante un cartellone di indubbio spessore. Per una efficace realizzazione delle iniziative, si è ritenuto opportuno adottare la previsione di un calendario di eventi estivi diversificati, rivolti a diverse fasce d’età e di interesse. La programmazione di un calendario di eventi e manifestazioni anche per la stagione estiva 2018 è finalizzato ad arricchire l’offerta turistica del Comune, per la implementazione e valorizzazione d’iniziative e attività finalizzate allo sviluppo della capacità di attrattività turistica dell’intero sistema territoriale comunale, ponendo in essere azioni idoneamente mirate».