Il concerto di Mimmo Cavallaro è certamente l’evento di maggior richiamo dei festeggiamenti in onore di San Michele arcangelo che si svolgeranno a Mantineo, frazione di Cessaniti. Ma l’attesa esibizione del popolare cantante calabrese non è l’unico motivo di soddisfazione per il comitato organizzatore. Una statua raffigurante il Santo, infatti, è stata donata dall’artista Pietro Colloca (originario di Favelloni) alla comunità proprio in occasione dei festeggiamenti patronali. Un momento d’intensa spiritualità durante la quale l’effige è stata accolta dalla comunità con la benedizione ad opera del parroco don Alessandro Mazzitelli e la recita di preghiere. Un appuntamento tanto atteso quanto sentito, grazie al quale sono stati rinsaldati i sentimenti di attaccamento nei confronti del patrono, la cui festa nella frazione di Cessaniti si celebra ogni anno il 18 agosto. Un’esperienza di fede che accomuna intere generazioni, coinvolge i paesi limitrofi e rappresenta un tassello di crescita rilevante per Mantineo. La scultura – con l’Arcangelo nelle vesti di condottiero intento a domare il male posto ai suoi piedi – sarà “riffata” in vista della giornata di festa. Soddisfazione è stata espressa dal Comitato e dai componenti della comunità che attendevano con trepidazione l’arrivo della statua a corredo degli eventi religiosi in programma durante la novena. Non mancheranno le serate di divertimento: il 14 agosto con la Sagra e il 18 agosto, dalle 22, come detto, con il concerto di Mimmo Cavallaro.