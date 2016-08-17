Torna nel piccolo centro vibonese per la sua 24esima edizione la “Sagra del pane”, apprezzata manifestazione gastronomica dedicata al prodotto principe delle tavole calabresi

Si rinnova anche quest’anno, a Stefanaconi, il tradizionale appuntamento con la “Sagra del pane”, manifestazione gastronomica e culturale che mette in evidenza la più rinomata produzione alimentare locale, accompagnandola con i sapori tipici della tradizione culinaria del paese.

La manifestazione, giunta alla sua 24esima edizione, si è ritagliata a buon diritto l’appellativo di “storica”, affermandosi come una delle più apprezzate e ricercate nella pur vasta offerta di serate a tema gastronomico che caratterizzano la stagione estiva in provincia di Vibo Valentia.

A curare fin nei minimi particolari la buona riuscita dell’evento vi è l’affiatata squadra della Pro loco “Motta San Demetrio” di Stefanaconi, guidata dal presidente Francesco Chiarella. Associazione che, grazie alla partecipazione di numerosi volontari, riesce a mettere ogni anno in piedi un’offerta di qualità, con un menù completo a prezzi contenuti, esaltando in particolare le tante varietà del pane che i panificatori locali producono. L’evento gode inoltre del patrocinio dell’Unpli e del Comune di Stefanaconi.

Al buon cibo si accompagna il gradevole intrattenimento musicale che ogni anno risuona dall’anfiteatro di Villa Elena, accogliente scenario in cui si tiene la sagra. Anche in questo caso ha la meglio la tradizione che vede alternarsi sul palco gruppi di musica popolare. Quest’anno sarà la volta della band “Taranta Nova dello Stretto” che si esibirà proprio nel corso della serata.

L’appuntamento è dunque per domani, giovedì 18 agosto, a Villa Elena (accessibile da via Marconi e da piazza della Vittoria) a Stefanaconi. Stand aperti fin dalle 20.30 e fino a tarda sera.