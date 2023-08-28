Social
Home page>Cultura>Festival di strada e tra...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cultura
Festival di strada e tradizione, successo per l'ottava edizione dell'evento a Brattirò - Video
28 agosto, 2023
ULTIMA ORA
Eventi

Al via a Tropea la IX edizione di Teatro d'aMare: il festival che porta in scena inclusione e rigenerazione sociale

Performance, laboratori e dibattiti. La rassegna promossa da LaboArt con direzione artistica di Maria Grazia Teramo e Francesco Carchidi si terrà dall'11 al 13 settembre fra l'ex Monastero di Santa Chiara e il giardino del Museo diocesano
Redazione
Al via a Tropea la IX edizione di Teatro d'aMare: il festival che porta in scena inclusione e rigenerazione sociale\n
Cultura

San Costantino Calabro, boom di spettatori alla 37° edizione della Rassegna teatrale Sancostantinese

Ad aggiudicarsi la kermesse è stata la compagnia “La Torre” di Torre Melissa. Nella serata finale l’applaudito spettacolo del cabarettista Gennaro Calabrese
Giuseppe Currà
San Costantino Calabro, boom di spettatori alla 37° edizione della Rassegna teatrale Sancostantinese
Cultura

A Jonadi, inaugurata la mostra “JΩNAΩΣ”, atto d’amore del maestro Mazzotta verso la sua terra natia

La collezione d’arte contemporanea di famosi autori esposti alla Permanente di Milano è stata donata al Comune dal noto scultore e pittore di Nao
Giuseppe Currà
A Jonadi, inaugurata la mostra “JΩNAΩΣ”, atto d’amore del maestro Mazzotta verso la sua terra natia
Cultura

Pizzo, le commedie in dialetto al centro dell’estate alla Marinella. Il Comitato di quartiere: «Grande successo»

Il sodalizio traccia un bilancio delle attività portate avanti con dedizione e spirito di sacrificio. I registi Murmura Silvano e Chiarelli Franco, storici promotori del teatro locale: «Il palcoscenico è radici e identità»
Redazione
Pizzo, le commedie in dialetto al centro dell’estate alla Marinella. Il Comitato di quartiere: «Grande successo»

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Economia e Lavoro

Lavoro irregolare, storie di sfruttamento e precarietà

5 settembre 2025
Ore 18:44
Lavoro irregolare, storie di sfruttamento e precarietà
Cultura

Vibo: il sistema bibliotecario a un anno dalla chiusura

9 settembre 2025
Ore 18:28
Vibo: il sistema bibliotecario a un anno dalla chiusura
Cronaca

Incidente al Parco di Vibo, il piccolo non ce l'ha fatta

10 settembre 2025
Ore 13:32
Incidente al Parco di Vibo, il piccolo non ce l'ha fatta
Società

Vibo Marina e il legame con Giorgio Armani

6 settembre 2025
Ore 17:08
Vibo Marina e il legame con Giorgio Armani
Cronaca

Incidente al Parco di Vibo, il piccolo non ce l'ha fatta

10 settembre 2025
Ore 13:32
Incidente al Parco di Vibo, il piccolo non ce l'ha fatta
Società

Vibo Marina e il legame con Giorgio Armani

6 settembre 2025
Ore 17:08
Vibo Marina e il legame con Giorgio Armani
Economia e Lavoro

Lavoro irregolare, storie di sfruttamento e precarietà

5 settembre 2025
Ore 18:44
Lavoro irregolare, storie di sfruttamento e precarietà
Cultura

Vibo: il sistema bibliotecario a un anno dalla chiusura

9 settembre 2025
Ore 18:28
Vibo: il sistema bibliotecario a un anno dalla chiusura
Cronaca

Incidente al Parco di Vibo, il piccolo non ce l'ha fatta

10 settembre 2025
Ore 13:32
Incidente al Parco di Vibo, il piccolo non ce l'ha fatta
Società

Vibo Marina e il legame con Giorgio Armani

6 settembre 2025
Ore 17:08
Vibo Marina e il legame con Giorgio Armani
Economia e Lavoro

Lavoro irregolare, storie di sfruttamento e precarietà

5 settembre 2025
Ore 18:44
Lavoro irregolare, storie di sfruttamento e precarietà
Cultura

Vibo: il sistema bibliotecario a un anno dalla chiusura

9 settembre 2025
Ore 18:28
Vibo: il sistema bibliotecario a un anno dalla chiusura
Cultura

L'ultimo volo di Icaro nel Parco archeologico di Soriano: emozioni in scena. Preta: «Questo è un luogo d'identità e condivisione»

L'evento promosso dal Polo museale ha toccato le corde dell'anima coinvolgendo il pubblico e confermando la profonda vocazione culturale del sito
L'ultimo volo di Icaro nel Parco archeologico di Soriano: emozioni in scena. Preta: «Questo è un luogo d'identità e condivisione»
Cultura

Jonadi, domani l’inaugurazione della mostra “JΩNAΩΣ” con le opere donate dal maestro Alfredo Mazzotta

La collezione d’arte contemporanea di maestri della Permanente di Milano rimarrà in pianta stabile all’interno della sala consiliare del palazzo municipale
Jonadi, domani l’inaugurazione della mostra “JΩNAΩΣ” con le opere donate dal maestro Alfredo Mazzotta
Cultura

Laboratori, talk, escursioni e contest gastronomici: Nicotera si prepara alla decima edizione del Festival dell’ospitalità

Focus su aree interne, identità dei luoghi nonché sul turismo inclusivo e accessibile. Tre le iniziative: attività di arte-teatro, il contest gastronomico “Gustospitale” e il tradizionale Pranzo della domenica
Laboratori, talk, escursioni e contest gastronomici: Nicotera si prepara alla decima edizione del Festival dell’ospitalità
Cultura

Torna Domenica al museo: ingressi gratis anche nei siti di Vibo e Mileto

La giornata di visite gratuite interesserà diversi poli culturali e parchi archeologici della Calabria. Ecco l’elenco per provincia
Torna Domenica al museo: ingressi gratis anche nei siti di Vibo e Mileto
Cultura

Poesia per la pace a Gambarie d’Aspromonte, la vibonese Romina Candela conquista il primo posto

La poetessa di San Cono di Cessaniti ha conquistato la giuria con i versi “A paci ‘nto mundu”: «Esperienza unica». Alla cerimonia finale oltre 200 autori
Poesia per la pace a Gambarie d’Aspromonte, la vibonese Romina Candela conquista il primo posto
Cultura

Il Festival del Sociale fa tappa al Museo archeologico di Vibo Valentia per un confronto sulla piena fruibilità dei luoghi di cultura

Prima del dibattito la visita al museo e al castello con alcuni ragazzi speciali guidati dal funzionario Manuel Zinnà: «Già 25 anni fa il Museo archeologico di Vibo ha ospitato percorsi per non vedenti»
Il Festival del Sociale fa tappa al Museo archeologico di Vibo Valentia per un confronto sulla piena fruibilità dei luoghi di cultura
Cultura

A Filadelfia rivive l'epopea della Repubblica universale del 1870: successo per la rievocazione storica

Con l'evento organizzato dalla Pro Loco si è puntato sulla riscoperta di un importante capitolo di storia locale e non solo: alla proclamazione presero parte infatti anche figure di primo piano del Risorgimento
A Filadelfia rivive l'epopea della Repubblica universale del 1870: successo per la rievocazione storica
Cultura

A Mileto “La corte di Ruggero I d’Altavilla” riemerge dal passato tra giocolieri, cavalieri, sbandieratori e musici

La rievocazione storica si è svolta all’interno del parco archeologico medievale e nelle principali piazze della città, ricostruita all’indomani del terremoto del 1783
A Mileto “La corte di Ruggero I d’Altavilla” riemerge dal passato tra giocolieri, cavalieri, sbandieratori e musici
Cultura

Nicotera, riapre il Museo di archeologia e arte contadina: «Segnale di rinascita culturale atteso da anni»

La nuova sede a Palazzo Convento. Firmato il protocollo d'intesa dal sindaco Giuseppe Marasco e dall'archeologa Mariangela Preta che ne sarà la direttrice
Nicotera, riapre il Museo di archeologia e arte contadina: «Segnale di rinascita culturale atteso da anni»
Cultura

Capo Vaticano, cala il sipario sulla decima edizione del festival culturale Estate a Casa Berto ma ci sarà ancora un evento speciale

Il 20 settembre il giardino del buen retiro dello scrittore, divenuto nel tempo un salotto gremito di pubblico, ospita l'ultima appendice della kermesse in cui sarà ancora protagonista Emanuele Trevi
Capo Vaticano, cala il sipario sulla decima edizione del festival culturale Estate a Casa Berto ma ci sarà ancora un evento speciale
Cultura

San Costantino Calabro capitale della commedia in vernacolo, al via la 37° edizione della Rassegna teatrale

La storica kermesse inizierà oggi alle 21 in piazza Dante. Anche quest’anno attesi migliaia di spettatori provenienti da tutta la regione
San Costantino Calabro capitale della commedia in vernacolo, al via la 37° edizione della Rassegna teatrale
Cultura

Zungri sigla un patto di amicizia con le Pro loco di Palmi e Rocca di Neto: «Insieme per promuovere il territorio»

Alla firma dell'intesa tra le cittadine calabresi accomunate dalla presenza degli insediamenti rupestri c'era il presidente regionale dell’Unpli Filippo Capellupo
Zungri sigla un patto di amicizia con le Pro loco di Palmi e Rocca di Neto: «Insieme per promuovere il territorio»
Cultura

Tutto pronto a Capo Vaticano per Ammaniti, Trevi e Padellaro che chiudono la decima edizione del festival Estate a Casa Berto

Volge al termine l'importante rassegna culturale dedicata a temi civili, letterari e artistici nel cuore della Costa degli Dei. I prossimi appuntamenti stasera alle ore 18:30 e domani allo stesso orario
Tutto pronto a Capo Vaticano per Ammaniti, Trevi e Padellaro che chiudono la decima edizione del festival Estate a Casa Berto
Cultura

"Cenere e mandorli", a Parghelia successo per la presentazione del libro di poesie di Michele Petullà per Gaza e per la pace

Bilancio positivo per l’evento culturale realizzato in piazza Europa per lanciare un messaggio di solidarietà ai popoli devastati dalle guerre e sollecitare la fine dei conflitti
\"Cenere e mandorli\", a Parghelia successo per la presentazione del libro di poesie di Michele Petullà per Gaza e per la pace
Cultura

A Mileto la corte di Ruggero I d’Altavilla: la città ripercorre il suo glorioso passato normanno con la tradizionale rievocazione medievale

Il via domani all’esterno del museo nazionale. In campo nel vecchio sito e per le vie del centro giocolieri, cavalieri, trombonieri, sbandieratori e musici
A Mileto la corte di Ruggero I d’Altavilla: la città ripercorre il suo glorioso passato normanno con la tradizionale rievocazione medievale
Cultura

Pasquale Galluppi, quando «il primo filosofo vivente d'Italia» da Tropea conquistò la cattedra all'Università di Napoli

Nato nella Perla del Tirreno nel 1770, diventò professore nell'ateneo partenopeo in età avanzata ma per chiara fama. A chi lo voleva sottoporre a verifiche, rispose: «E chi c'è qui che può esaminare Pasquale Galluppi?»
Pasquale Galluppi, quando «il primo filosofo vivente d'Italia» da Tropea conquistò la cattedra all'Università di Napoli
Cultura

Mileto, successo di pubblico e di critica per la seconda edizione della collettiva “Visioni d’arte, disegni, grafica e scultura”

La mostra allestita nella Casa della Cultura è stata ammirata da centinaia di appassionati del settore giunti anche dalle note località balneari del Vibonese
Mileto, successo di pubblico e di critica per la seconda edizione della collettiva “Visioni d’arte, disegni, grafica e scultura”
Cultura

Arte medievale e innovazione tecnologica: successo per la mostra Digital Cosmati a Serra San Bruno

La sala del Parco delle Serre trasformata in un suggestivo laboratorio di arte, matematica e tecnologia su iniziativa dell’associazione Mathesis
Arte medievale e innovazione tecnologica: successo per la mostra Digital Cosmati a Serra San Bruno
Cultura

Soriano, il Parco archeologico palcoscenico dello spettacolo "Icaro, l'ultimo volo": gran finale della stagione estiva

La rappresentazione teatrale ad ingresso gratuito in programma giovedì 4 settembre è organizzata da Salvatore Arena e Luca Fiorino, per la regia di Nicola Alberto Orofino
Soriano, il Parco archeologico palcoscenico dello spettacolo \"Icaro, l'ultimo volo\": gran finale della stagione estiva
Cultura

Mileto, la poesia invade le stradine di Comparni: riscuote successo la seconda edizione della rassegna “Vicoli narranti”

Protagonisti 11 poeti calabresi. Nel corso della serata presentato anche il libro “Un parroco si racconta” del presidente della Fondazione di Natuzza don Pasquale Barone
Mileto, la poesia invade le stradine di Comparni: riscuote successo la seconda edizione della rassegna “Vicoli narranti”
1
...
PIÙ LETTI
1

Tropea, doppia rissa al Blanca Beach: la Questura di Vibo emette 12 avvisi orali, 6 divieti di accesso, 8 fogli di via e 14 Daspo

2
Il processo

Omicidio Chindamo, il pentito Arena: «Ci dissero che Ascone era nei guai per aver manomesso le telecamere»

3
La decisione

“Diplomificio” all’Accademia Fidia di Stefanaconi, nulla da fare per l’apertura del dibattimento a Vibo

4

Scoperta una piantagione di cannabis a San Pietro Caridà

5
Il rinvio

I “veleni” di Cessaniti: il gup trasferito nel processo Maestrale, serve un nuovo giudice per il procedimento contro l’ex sindaco