L’importante premio nazionale conseguito nell’ambito della rassegna “Italian Style 2017” svoltasi a Catania nei giorni scorsi

Due giovani tropeani hanno preso parte, nei giorni scorsi, a Catania, alla gara nazionale d’Intaglio gastronomico nell’ambito della rassegna “Italian Style 2017” promossa da Ristoworld Italy, l’associazione che si occupa della valorizzazione della cultura enogastronomica italiana.

Per i due fratelli Massimo e Antonio De Vita, dopo i risultati delle precedenti edizioni, un successo annunciato: entrambi si aggiudicano infatti la medaglia d’oro nella categoria “Intaglio”.

Kermesse che ha registrato, anche quest’anno, una partecipazione straordinaria con artisti giunti da tutta Italia e che rappresenta ormai un vero e proprio punto di riferimento per tutto il comparto produttivo che riguarda l’ospitalità e la ristorazione del Centro-Sud Italia e del Mediterraneo.

Grande la soddisfazione per Massimo e Antonio De Vita per il risultato raggiunto: «Attraverso l’arte dell’intaglio – hanno riferito – ci proponiamo a rispecchiare i valori della nostra terra».

