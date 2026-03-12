Le docenti Bisogni e Garrì relazioneranno nell’ambito del seminario “StEmozione: DUA e Storytelling per rendere tangibile l’invisibile”. Soddisfatto il dirigente Capria
Didacta Italia, edizione italiana di Didacta International che si svolge da oltre 60 anni in Germania, è l’appuntamento annuale che dal 2017, per tre giorni, trasforma la Fortezza da Basso di Firenze nella capitale della scuola del futuro.
Nei giorni compresi tra l’11 e il 13 marzo, la tredicesima edizione dedicata a Carlo Collodi, in occasione del bicentenario della sua nascita (24 novembre 1826), promossa da Firenze Fiera con il coordinamento scientifico di INDIRE e la collaborazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, presente sia nel Comitato Organizzatore sia nel programma scientifico con una propria Arena ricca di eventi nei tre giorni della manifestazione. L’inaugurazione della manifestazione si è tenuta l’11 marzo ed è stata caratterizzata dal concerto dell’Orchestra dei Licei Musicali italiani, composta da 91 giovani studenti provenienti dai licei musicali di tutto il territorio nazionale, alla presenza del ministro dell’Istruzione e del Merito.
Come ogni anno la manifestazione presenta, nei tre giorni di svolgimento, oltre 500 proposte formative rivolte a docenti, dirigenti scolastici e personale educativo, dal sistema integrato 0-6 fino all’Istruzione Tecnica Superiore, con un’ampia offerta formativa articolata in workshop immersivi e seminari partecipati
Il Convitto Nazionale “Gaetano Filangieri” di Vibo Valentia è stato chiamato a presenziare all’attività fieristica con il seminario “StEmozione: DUA e Storytelling per rendere tangibile l’invisibile”. Relatrici dell’incontro saranno Anna Rita Bisogni, docente del Convitto e Scientix Ambassador, e Marianna Garrì, anch’essa docente della storica istituzione scolastica vibonese ed esperta in inclusione.
Il seminario nasce da attività curricolari regolarmente svolte nelle classi di scuola primaria e secondaria di 1° grado Convitto, nell’ambito delle discipline scientifiche e tecnologiche, attraverso un approccio che integra metodologia Dua (Design Universale per l'Apprendimento, framework educativo inclusivo che mira a eliminare le barriere all'apprendimento offrendo ampia flessibilità didattica), laboratori esperienziali e narrazione per favorire inclusione, partecipazione e apprendimento significativo.
Un’esperienza didattica concreta che dal lavoro quotidiano svolto nelle aule del Convitto e del 3° Circolo – De Amicis, approda in un contesto nazionale di confronto e innovazione educativa; e che dallo stesso contesto nazionale viene riconosciuto ed apprezzato.
«È la seconda volta che il Convitto nazionale di Stato Gaetano Filangieri di Vibo che ho il piacere e l’onore di dirigere – dichiara il rettore Alberto Capria - viene chiamato ad illustrare su scala nazionale le positive esperienze didattiche che, senza clamore alcuno, quotidianamente vengono svolte all’interno delle nostre aule; e che sono frutto – continua il rettore – della grande professionalità dei docenti e della entusiasta partecipazione dei nostri splendidi allievi che connotano una Comunità educante di spessore e di grande qualità». Prevista, per fine anno scolastico, un’esposizione/dimostrazione dei lavori realizzati con i piccoli allievi protagonisti.