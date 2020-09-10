Piazzamento di rilievo per gli allievi del Conservatorio cittadino nella prestigiosa competizione musicale svoltasi ad Acireale

È stato il gruppo jazz che, a giudizio della giuria, è “apparso maggiormente proiettato verso il futuro”. Con questa motivazione, il Jazz Trio del Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia ha conquistato il secondo premio al Sicily Jazz Academy Contest 2020. Entusiasmante successo dei giovani musicisti Giovanni Brunetti, pianoforte; Giuseppe Cutuli, batteria; Francesco Leone, basso elettrico.



Accompagnati dal maestro Francesco Branciamore, docente di composizione jazz al Conservatorio Torrefranca, i componenti del Jazz Trio hanno partecipato, ad Acireale, al Sicily Jazz Academy Contest 2020, che rappresenta uno degli appuntamenti più interessanti nel panorama delle proposte musicali per il genere jazz, con le esibizioni delle jazz-band provenienti dai Conservatori di Palermo, Messina e Trapani e da altre parti d’Italia, tra cui, ovviamente, Vibo Valentia.

«Eccellente il livello artistico di tutte le band – si legge in una nota -, al punto da mettere in difficoltà la giuria nella scelta dei vincitori, come ammette, non senza una certa soddisfazione in verità, il direttore artistica di Jaci&Jazz Acireale Jazz Festival, Antonio Marangolo. Marangolo si è fatto portatore dei “complimenti” espressi dai giurati, ai quali ha associato: “miei più sinceri e incoraggianti auspici che vanno a tutti i musicisti che hanno dato lustro e importanza a questa seconda edizione del Sicily Jazz Academy Contest”».

Il successo del Jazz Trio del Torrefranca «rappresenta sicuramente un riconoscimento importante che conferma l’alta qualità dell’attività didattica ed artistica del più importante Istituto di Alta Formazione presente a Vibo Valentia, un livello qualitativo così alto da proiettare i musicisti, docenti ed allievi, di questo Conservatorio a livello internazionale». Soddisfatto il Direttore del Torrefranca, il maestro Vittorino Naso, che ha voluto sottolineare soprattutto il valore della motivazione: «Essere premiati con una motivazione che evidenzia la proiezione verso il futuro – ha dichiarato -, è un riconoscimento in linea con la nostra impostazione ed è la conferma che il lavoro costante portato avanti da docenti ed allievi del Torrefranca ottiene i frutti programmati. Complimenti ai nostri ragazzi, Giovanni, Giuseppe e Francesco – conclude il maestro Naso – che portano in giro con successo il nome del nostro Istituto e della Città di Vibo Valentia».