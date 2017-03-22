Mandaci un selfie, uno scorcio di una località della provincia o una foto per segnalare una notizia. L’immagine più votata diventerà il tema della prossima campagna promozionale della nostra testata

Un selfie, un monumento o una notizia: Il Vibonese è anche qui! Ha preso ufficialmente il via il nostro contest fotografico che vuole raccontare, attraverso le immagini inviate dai lettori de Il Vibonese, la provincia di Vibo Valentia, le sue contraddizioni, le sue bellezze e le persone che vivono nei suoi paesi.

Il regolamento è molto semplice. È possibile inviare un selfie da soli o in compagnia, una foto per segnalare una notizia oppure un tuo scatto ad un monumento, ad un paesaggio o ad un bene culturale.

Ogni foto che rispetterà i requisiti previsti verrà pubblicata sulla nostra pagina Facebook in un apposito album. L’immagine che raccoglierà il maggior numero di “reaction” sarà inserita sul nostro sito e utilizzata per le nostre campagne promozionali.

Per partecipare al contest è necessario inviare la propria fotografia tramite messaggio privato alla pagina Facebook “Il Vibonese” o inviare una mail all’indirizzo info@localhost con oggetto “Il Vibonese è anche qui” e una breve descrizione della foto.

Non perdere tempo, partecipa e raccontaci il tuo Vibonese.

SCOPRI IL REGOLAMENTO NEL DETTAGLIO