Nei prossimi giorni la presentazione dell’opera sulla grammatica e sulla fonetica con dizionario del locale dialetto. Un volume che, di riflesso, illustra uno spaccato della vita della comunità

Si terrà venerdì 21 aprile alle 10.30 nei locali della sala consiliare del Comune di Fabrizia la presentazione del libro “La palora. Cenni di grammatica e fonetica con dizionario della parlata di Fabrizia”, nuova edizione aggiornata 2017 di Franco Carè.

Lo rende noto il comitato “La palora viva di Fabrizia”, che, a nome del suo presidente Raffaele Cirillo, punta sull’opera di Carè per quel nobile fine della riscoperta, della valorizzazione e della diffusione dello straordinario patrimonio storico-artistico e culturale di Fabrizia, comune situato nell’area delle Serre vibonesi.

Alla conferenza stampa sono stati invitati a partecipare le rappresentanze delle istituzioni, delle associazioni socio-culturali, del mondo scolastico, dei professionisti, dei giornalisti e dei cittadini tutti. La conferenza è organizzata con la collaborazione del gruppo “Sei di Fabrizia se” ed è patrocinata sia dal Comune che dall’Istituto scolastico comprensivo di Fabrizia.

Fabrizia, ecco il vocabolario dei termini dialettali

La pubblicazione di questa nuova edizione, dice l’autore, «si è resa necessaria per dare spazio agli insegnamenti ricevuti dal professor Michele De Luca (oggi di sicuro il massimo studioso della dialettologia calabrese) in tema di fonetica e, pertanto, nel ritocco di alcuni vocaboli in relazione alla loro esatta scrittura ed al loro più appropriato significato etimologico».

Con tale opera, l’autore «ha rappresentato in toto il modo di vivere, illustrando uso costumi e principi educativi, dell’intera comunità fabriziese», come sottolinea uno dei relatori, Franco Bava. L’opera si presta dunque ad essere un valido libro di testo scolastico, come riconosciuto dall’Istituto comprensivo di Fabrizia, ma anche «una più o meno rapida consultazione per i non addetti ai lavori, i quali, per curiosità, passatempo o voglia di tornare alle origini, potranno cercare il senso e l’etimo di un vocabolo e/o soffermarsi sul significato di un proverbio o di un modo di dire».