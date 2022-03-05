Presentazione il 7 marzo alla Camera dei deputati e martedì nella sala consiliare del Comune di Vibo

“La Sicilia e la Calabria delle donne – Festival del genio femminile”, la kermesse che ha come protagonista il multiforme ingegno femminile: arte, matematica, letteratura, astronomia, politica, giornalismo, filosofia, giunge alla sua seconda edizione e approda anche alla Camera dei deputati. Il cartellone generale delle due rassegne sarà infatti presentato nella Sala per le conferenze stampa della Camera dei deputati il prossimo 7 marzo alle ore 12 alla presenza, tra gli altri, della presidente della Commissione Cultura Vittoria Casa. Mentre l’8 marzo sarà presentato a Vibo Valentia presso la sala consiliare del Comune, dove il sindaco Maria Limardo ha accolto con entusiasmo l’iniziativa a cui ha concesso il patrocinio gratuito nell’ambito delle manifestazioni “Vibo Capitale del Libro”. Nei successivi tre fine settimana, il Festival toccherà le province siciliane e calabresi.



Per la Calabria, la kermesse, grazie all’assessore al Turismo Fausto Orsomarso, ha il patrocinio della Regione. Direttrice artistica è l’archeologa Mariangela Preta con la quale collabora uno staff composto da Mariarosaria Russo, Stefania Mancuso e Carmen Bellissimo. Spetterà alla giornalista Carmen Bellissimo moderere la presentazione di “Donne di Carta” martedì nella sala del Consiglio comunale di Vibo Valentia.

Per Mariangela Preta, direttrice artistica: «La Calabria delle donne ha dato una risposta straordinaria, di passione ed entusiasmo, unite a competenza, nella ricerca e scoperta di storie di donne, alcune delle quali sepolte. Grande partecipazione dei territori e anche di singole famiglie che hanno messo a disposizione testi inediti. Una identità ricostruita, per una Calabria diversa da quella proposta dalle consuete narrazioni».

Per la Sicilia, il Festival, grazie all’assessore Alberto Samonà, ha il patrocinio dell’assessorato ai Beni culturali e Identità siciliana della Regione Siciliana. Le direttrici artistiche sono Marinella Fiume, scrittrice e curatrice del dizionario “Siciliane” e Fulvia Toscano, anima del Festival NaxosLegge. Con loro collabora uno staff composto da Katia Di Blasi, Sakiko Chemi, Mariada Pansera e Giovanna Toscano.



Scopo del Festival è di sottrarre all’invisibilità, di divulgare e radicare nei territori le tante figure di donne vissute in Calabria e Sicilia fra medioevo e XXI secolo, cancellando l’assenza e colmando le lacune di un ingiusto “vuoto di memoria”. Si tratta dunque di scoprire e raccontare queste personalità e i luoghi dove hanno espresso il loro talento: realizzare una mappa reale e ideale delle regioni.



Se infatti in Sicilia sono previsti, fino al 31 marzo, 72 eventi per 85 figure di donne da raccontare, in Calabria è già pronta una prima edizione che coinvolgerà, nelle cinque provincie, altre 40 figure di donne raccontate per 25 incontri. L’iniziativa del “Festival del genio femminile” è condivisa dalla presidenza della Commissione Cultura a Montecitorio.