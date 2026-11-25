Libri e documenti provenienti dalla biblioteca personale dello studioso a disposizione della comunità. L’obiettivo è fare del museo anche un centro di conoscenza e ricerca sulle scienze del mare

Circa 600 tra libri, pubblicazioni scientifiche e relazioni di progetti di ricerca andranno ad arricchire il patrimonio culturale del Museo della Tonnara di Bivona. A donarli è il professor Silvio Greco, che nei giorni scorsi ha avviato il trasferimento di una significativa parte della propria biblioteca personale alla struttura museale vibonese. Un contributo che concorre a rafforzare l’identità del museo, destinato a diventare non soltanto un luogo della memoria e delle tradizioni marinare, ma anche un punto di riferimento per lo studio e la tutela del mare.

Dalla biodiversità alla tutela dell’ambiente marino

La raccolta comprende pubblicazioni e documenti relativi a progetti di ricerca nazionali e internazionali, spaziando tra alcune delle più importanti tematiche delle scienze del mare: dalla biodiversità alla pesca, dall’acquacoltura all’oceanografia, passando per la blue economy, la caratterizzazione e la bonifica dei siti inquinati e il restauro ambientale.

Un patrimonio scientifico messo a disposizione della comunità, che amplia le potenzialità della struttura museale e ne rafforza la vocazione culturale e divulgativa, creando un ulteriore legame tra la storia della marineria vibonese e le sfide contemporanee legate alla salvaguardia degli ecosistemi marini.

Un museo tra memoria e ricerca scientifica

A esprimere gratitudine per la donazione sono il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, l’assessore alla Cultura Stefano Soriano e il direttore del Museo della Tonnara, Antonio Montesanti.

«A Silvio Greco va il nostro più sentito ringraziamento per quello che è un bellissimo gesto ed anche uno slancio di fiducia verso il progetto culturale a cui stiamo dando vita concretamente in questo luogo ricco di storia e tradizioni marinare vibonesi».

La donazione si inserisce, dunque, in un più ampio progetto di valorizzazione della Tonnara di Bivona, con l’obiettivo di affiancare alla conservazione della memoria storica nuove occasioni di approfondimento scientifico.

«È proprio questa – aggiungono – la direzione che intendiamo perseguire: fare del Museo della Tonnara non soltanto un luogo in cui conservare e raccontare la storia della pesca, ma anche uno spazio di incontro, ricerca, approfondimento e confronto sui grandi temi della salvaguardia del Mediterraneo».