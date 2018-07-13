Il convegno è stato promosso in occasione del 70° anniversario della prima processione a mare di Maria SS del Rosario di Pompei. Al centro delle riflessioni le analogie tra i riti italiani e spagnoli

Si terrà domani, sabato 14 luglio 2018 alle ore 17, all’hotel Cala del Porto di Vibo Marina, il convegno dal titolo: “La Vergine e il mare, antropologia della pietà popolare tra Italia e Spagna”. L’evento è stato promosso, in occasione del 70° anniversario della prima processione a mare di Maria SS del Rosario di Pompei, dal Centro studi sulla religiosità popolare “Theotokos” Catanzaro, dalla Parrocchia Maria SS. del Rosario di Pompei di Vibo Marina, dal Centro Internacional de Estudios sobre Religiosidad Popular de la “Semana Santa” di Valladolid (Spagna), dall’Universidad de Valladolid, e patrocinato da Associazione insigniti onorificenze cavalleresche (Aioc), da Hermandad Nacional Monarquica de España e dalla Fondazione Francesco II di Borbone, e ha come sponsor ufficiale il gruppo Pubbliemme SpA.

«Radici, riti, culto, memoria, identità, religiosità, fratellanza, contaminazioni ed influenze sono i fili conduttori che portano a celebrare – si legge in una nota di presentazione -, sotto la lente multidisciplinare della storia, della filosofia, della teologia e dell’antropologia, Maria SS. del Rosario di Pompei, Patrona di Vibo Marina. L’evento, unico nel suo genere e di rilevantissima portata e levatura, si avvale della presenza di due tra gli antropologi più rinomati e riconosciuti al mondo: il calabrese Luigi Maria Lombardi Satriani e lo spagnolo José Luis Alonso Ponga, il convegno, conta inoltre sulla distinta presenza di appassionati, profondi e fini studiosi quali monsignor Filippo Ramondino, Martino Michele Battaglia, Stefano Morabito, Roberto Maria Naso Naccari Carlizzi coordinatore dell’incontro, e Anna Rotundo che è anche la moderatrice».

Le istituzioni e sodalizi che promuovono e patrocinano questo convegno, «sono accomunati dall’amore per lo studio e la ricerca storico scientifica, apportano visioni e spunti di riflessione su un evento religioso che, seppure non molto antico ha radici profondissime nella storia ed accomuna e lega gli abitanti della cittadina costiera di Vibo Marina a quelli di tante altre città costiere d’Italia e di Spagna dove si vive con passione il rito della processione a mare della Vergine anche se con devozione e accezione distinte».