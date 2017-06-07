A lezione di televisione ma non solo. Settanta ragazzi a scuola per un giorno all’interno degli studi de LaC Tv. Protagonisti gli studenti delle classi seconde e terze dell’Istituto comprensivo statale di Rombiolo

Un giornata per conoscere e conoscersi attraverso il linguaggio dell’informazione che fa da collante all’intera produzione de LaC Tv.

Un network impegnato su più canali e mezzi di comunicazione. Non solo tv ma anche web e radio. Una novità assoluta nel panorama mediatico calabrese che ha entusiasmato i ragazzi, gli studenti delle classi seconde e terze dell’Istituto comprensivo statale di Rombiolo, ed i loro professori giunti in visita negli studi dell’emittente televisiva.

Accompagnati, nel tour, dal direttore generale, Maria Grazia Falduto, dal direttore di rete, Franco Cilurzo, dal direttore di LaC News 24, Pietro Comito e dal giornalista Alessio Bompasso, agli studenti è stato spiegato tutto il meccanismo televisivo, dalla nascita della notizia o della produzione, alla strutturazione e costruzione in fase di montaggio e regia fino alla messa in onda sui vari canali: le ammiraglie LaC Tv canale 19 e 519 (in alta definizione), i canali dedicati LaC News 24 (213) a LaC Shopping (670) fino a LaC Radio (616) ultima nata di casa.

Un viaggio tra regie, apparati audio-video, telecamere, sale di registrazione ed emissione, scalette e riunioni di redazione, che ha fatto da chiusura al percorso didattico annuale creato ad-hoc dal nome “Media, comunicazione e creatività”.