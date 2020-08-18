Storici ed esperti spiegheranno le tappe fondamentali dell’epopea tropeana. Previsti intermezzi musicali, la proiezione di un video e la consegna delle targhe. La parata storica rinviata al prossimo anno per via dell’emergenza sanitaria

L’attesa parata storica rievocante la Liberazione di Tropea del 1615 dà appuntamento al 2021 a causa dell’emergenza sanitaria in atto. La decisione presa dai componenti dell’associazione organizzatrice è legata alla volontà di evitare occasioni di assembramento, secondo quanto previsto dalle disposizioni per il contrasto della diffusione del Covid-19. Libertas però non si ferma. I componenti dell’associazione, sulla base dell’istituzionalizzazione dell’evento, non intendono far passare in sordina questa sesta edizione delle celebrazioni.



Per tale ragione si è deciso di organizzare, come accaduto il primo anno delle celebrazioni (2015), una tavola rotonda alla quale parteciperanno storici ed esperti che illustreranno al pubblico le tappe fondamentali dell’epopea tropeana, tenendo conto degli aggiornamenti avuti grazie alle ricerche compiute negli archivi del Regno di Spagna.

L’evento, patrocinato dal Comune di Tropea e dalla Regione Calabria, si svolgerà nella suggestiva cornice di Largo Duomo il 23 agosto alle ore 21.30. L’organizzazione si avvale della collaborazione del Museo Diocesano di Tropea e di altre importanti realtà associative quali LaboArt e Gruppo Folk “Città di Tropea”.

Modererà la tavola rotonda la giornalista Ilaria Giuliano. Interverranno per portare i saluti il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, il presidente dell’associazione Libertas, Dario Godano, il direttore del Museo Diocesano, Don Ignazio Toraldo di Francia e il dirigente dell’Istituto d’istruzione superiore, Nicolantonio Cutuli.



Gli esperti chiamati a narrare ed interpretare i fatti storici rievocati saranno il prof. Saverio Di Bella, storico, docente universitario e presidente onorario di Libertas, il prof. Luigi Maria Lombardi Satriani, antropologo, docente universitario e socio onorario, i soci onorari don Pasquale Russo, storico e parroco emerito di Ricadi, Domenico Prostamo, cultore di storia patria.



La serata sarà impreziosita da alcuni intermezzi musicali curati da Margherita Pietropaolo, Francesca Medile, LaboArt e dal Gruppo Folk “Città di Tropea”. Nel corso dell’evento avrà luogo anche la proiezione del video “Tropea: antica e nobile bellezza” di Vincenzo Carone e verrà consegnato un omaggio artistico al Comune di Tropea da parte del maestro Antonio Montesanti.



Come di consueto avrà luogo la donazione delle targhe a singole personalità o associazioni che nel loro operato hanno messo in risalto quei valori-chiave grazie ai quali la città venne dichiarata non vendibile in seguito alla sapiente opera dei tre giuristi, Luigi Lauro, Ferdinando d’Aquino e l’abate Tommaso Giovanni Pelliccia. Saranno quindi donati i riconoscimenti antichità, bellezza e nobiltà e la targa speciale. A fare da cornice all’evento saranno i figuranti che si disporranno con i costumi dell’epoca sui balconi dei palazzi in Largo Duomo. Non mancherà la deposizione di una corona d’alloro presso l’epigrafe celebrativa della Liberazione di Tropea.