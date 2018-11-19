La Fism provinciale accanto ad “Officine Buone” per distribuire il libro di “Mago Mantello”. Per la lettura scelto un istituto di San Calogero

Un meraviglioso incontro quello odierno che ha permesso a tutti i bambini frequentanti le scuole di infanzia paritarie F.i.s.m. (Federazione Italiana scuole Materne) di Vibo Valentia di sostenere il progetto proposto dall’associazione di volontariato Onlus Officine Buone di distribuire il libro di “Mago Mantello” nei reparti di pediatria di tutti gli ospedali d’Italia. I bambini possono ascoltare racconti e partecipare agli spettacoli ed ai laboratori organizzati dai volontari. Le lettrici volontarie Katia Rosi e Anna Franzè hanno interpretato la “Compagnia del mantello” scegliendo come scuola per la lettura l’istituto Maria SS. Immacolata di San Calogero, in occasione del suo cinquantesimo anniversario quale scuola infanzia. Grazie alla Fism provinciale di Vibo Valentia si è quindi riusciti a donare le copie di “Mago Mantello” anche al reparto pediatria dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, che verranno donate sabato 24 novembre in occasione della settimana dei “Nati per leggere”.