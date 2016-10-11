L’area verde di Moderata Durant, a Vibo Valentia, si trasformerà in un “Prehistoric Park” per oltre un mese, dal 16 ottobre al 20 novembre prossimo, in occasione della mostra ludico-didattica “Dinosauri in carne e ossa”

Approderà anche nel capoluogo vibonese la mostra “Dinosauri in carne e ossa” con i suoi preistorici protagonisti. Cornice dell’evento sarà il Parco urbano di Vibo Valentia, in zona Moderata Durant, a partire da questo venerdì e fino al 20 novembre prossimo. I “signori” dell’Era Mesozoica aspettano i vibonesi per un intrattenimento all’insegna della cultura scientifica. Una mostra completamente Made in Italy con ricostruzioni iperrealistiche di animali preistorici a grandezza naturale accompagnati da pannelli didattici.

“Prehistoric Park”, frutto di un lavoro in sintonia tra Geomodel con l’amministrazione comunale e i gestori del Parco urbano, vuol rappresentare un’occasione di intrattenimento e cultura scientifica coniugati in un’appassionante esperienza di apprendimento, che generi un certo impatto emozionale sul visitatore. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione, alla quale hanno preso parte il primo cittadino Elio Costa, l’assessore alla Cultura Raimondo Bellantoni e i consiglieri Carmela Valia e Rosanna De Lorenzo. Insieme a loro la responsabile dell’evento, Anna Giamborino, vibonese da anni trapiantata a Parma, dove ha studiato ed ora lavora.

«Siamo stati in tante città come Roma, Firenze e Bologna, oltre a Piacenza da dove tutto iniziò nel 2011. La particolarità della mostra è che cambia ogni volta, adattandosi alla location. Al Parco urbano verranno sistemati secondo un certo criterio, ed inoltre lo spazio si presta bene. Sarà un mese di cultura e di svago, il tutto ad un prezzo decisamente abbordabile. 6 euro sarà il prezzo base, ma ci sono tanti vantaggi per comitive e gruppi», ha detto la Giamborino.

Gli orari sono i seguenti: dal martedì al venerdì, dalle 15 alle 18, mentre sabato e domenica la mostra sarà aperta anche di mattina dalle 10 alle 13. Le scuole hanno invece il via libera tutti i giorni, a qualunque orario, previa prenotazione. Durante questo mese l’accesso al Parco urbano non sarà affatto inibito. L’area della mostra sarà circoscritta, perciò per i fruitori del parco di Moderata Durant potranno tranquillamente accedervi. Questo per le tante famiglie che il parco lo frequentano quotidianamente.