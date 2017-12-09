L’originale rappresentazione della Natività è stata voluta dall’associazione Stella Polare e installata sulle imbarcazioni da pesca

Dicembre, tempo di presepi. Uno dei più originali e suggestivi è quello allestito a Vibo Marina, costruito sull’acqua con le imbarcazioni da pesca che fanno da scenografia marinaresca a un fantasioso presepe dedicato al mare.

E’ dal legame con il mare che infatti è nata l’idea di un presepe sull’acqua da parte dell’associazione “Stella Polare”, che si appresta a festeggiare il Natale con un folto numero di appuntamenti e iniziative.

Oltre alle animazioni per i bambini, l’arrivo di Babbo Natale, i dolci golosi e il suono melodioso delle zampogne che avvolgerà le vie del paese, è stata inserita anche una suggestiva Natività rappresentata su una zattera galleggiante all’interno del porto nello specchio d’acqua prospiciente il lungomare.

La magica visione della Natività, nella luce diffusa del tramonto e tra le luminarie che si riflettono sull’acqua, ha suscitato nei più piccoli la voglia di sognare e nei più grandi ha risvegliato ricordi d’infanzia, emozioni e sentimenti intensi legati all’identità cristiana.

Il presepe, dopo aver ricevuto nel pomeriggio dell’Immacolata la benedizione da parte del parroco don Saverio, rimarrà nel porto per tutto il periodo natalizio e, nelle intenzioni degli organizzatori, costituirà l’evento straordinario che caratterizzerà le festività nella cittadina marinara.

