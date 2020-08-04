La giunta comunale ha elaborato una serie di eventi alla luce delle misure impartite dalle normative nazionali anti-covid

La giunta comunale di Vibo Valentia ha elaborato una serie di eventi estivi alla luce delle misure impartite dalle normative nazionali anti-covid. Il programma, partito nello scorso mese di luglio, anche quest’anno prevede un excursus storico-artistico, abbraccia arte, musica, ballo e teatro, coinvolgendo giovani e artisti locali, studenti e associazioni. Il programma è intitolato “#rEstate a Vibo”, elaborato dall’assessorato alla Cultura, guidato da Daniela Rotino, di concerto con il sindaco Maria Limardo – che sarà tempestivamente aggiornato e arricchito con nuove ulteriori iniziative – vuole regalare ai vibonesi momenti di spensieratezza e sano divertimento. [Continua]

L’assessorato alla Cultura ha già aderito alla campagna #la cultura non si ferma lanciata dal Mibact promuovendo sui siti e social istituzionali una serie iniziative fruibili “online” e non, programmate in seguito alle misure di contenimento del contagio da coronavirus, ha messo in campo una serie di iniziative ed eventi culturali, anche con la collaborazione delle associazioni di settore, come la realizzazione della terza edizione di “Vibo in scena” con 8 eventi e altre manifestazioni precisate in dettaglio nel programma che pubblichiamo qui di seguito.