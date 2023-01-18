L’evento fa parte della rassegna “Un Museo contro l’inverno dello spirito”. Per problemi tecnico-impiantistici derivanti dal maltempo slitta al 27 gennaio

I danni provocati la scorsa settimana dal maltempo modificano ulteriormente il calendario di eventi proposto dal Museo archeologico nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, nell’ambito della rassegna “Un Museo contro l’inverno dello spirito”. In questo contesto, l’incontro con il docente dell’Università degli Studi di Messina, Fabrizio Mollo – sul tema “Commerci e relazioni culturali nel Tirreno meridionale di età ellenistica. Il ruolo di Hipponion-Vibo Valentia e del suo porto” – inizialmente previsto per domani 19 gennaio slitterà a venerdì 27 gennaio, sempre alle ore 17. [Continua in basso]

Rimane invece inalterato il resto del programma della rassegna. «Anche questa sarà purtroppo una settimana di standby, in virtù delle difficoltà tecnico-impiantistiche causateci dai temporali della scorsa settimana – viene comunicato al riguardo dal plesso museale diretto dall’archeologo Maurizio Cannatà – ma già dalla prossima avremo il piacere di ripartire con una serie di incontri di grande interesse scientifico, tenuti da altrettanti illustri studiosi del mondo antico. Giovedì 26 gennaio, alle ore 17, ospiteremo il professore Daniele Castrizio, Ordinario di Numismatica presso l’Università di Messina, che ci parlerà di ‘Pitagora di Samo e le monete incuse della Magna Grecia’. Subito a seguire, venerdì 27 gennaio, alle ore 17, il professore Fabrizio Mollo, Ordinario di Archeologia Classica presso la stessa Università, ci parlerà di ‘Commerci e relazioni culturali nel Tirreno meridionale di età ellenistica. Il ruolo di Hipponion-Vibo Valentia e del suo porto’. Il Museo sarà invece regolarmente aperto al pubblico, come di consueto, dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 19:45 (ultimo ingresso 19.15)».

